Después de un baile con entradas agotadas del “Loco” Amato, el cuarteto volverá a sonar con fuerza en San Francisco: Ulises Bueno se presentará el viernes 10 de octubre en el Gigante de Bomberos, y se espera otra gran cantidad de público de la ciudad y la región.

Las entradas tendrán una primera instancia de preventa exclusiva para socios el martes 30 de septiembre y miércoles 1 de octubre, de 18:30 a 20:30 en la boletería de Bomberos (con DNI en mano).

La venta general comenzará el jueves 2, en el mismo horario, mientras que también habrá venta online a través de www.gigantedebomberos.tuplatea.com.

El show será un evento para mayores de 18 años, sin excepciones, y la organización recordó que no se permitirá el ingreso de elementos contundentes como perfumes, encendedores o maquillaje.

Un regreso esperado

La última visita de Ulises Bueno a San Francisco fue en marzo de este año. En este 2025 el cantante atraviesa un momento especial: lanzó su emotiva canción “Dios”, que refleja parte de su historia personal, y prepara un concierto en el Movistar Arena para celebrar sus 22 años de carrera.

El cuartetero también forma parte de una extensa gira nacional, con presentaciones en Buenos Aires, Mar de Ajó y otras ciudades, además de reversiones de clásicos como “Por ese hombre”, grabada junto a Joaco (Desakta2) y Luz Paisio.

Con un repertorio que combina sus grandes éxitos con nuevas canciones, Ulises promete una noche inolvidable en San Francisco.