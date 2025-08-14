Somos Viento proyecta “Otra ronda”, la multipremiada cinta danesa

Este domingo 17 de agosto a las 18 se proyectará “Otra ronda” (Druk) en el espacio cultural Somos Viento, ubicado en la esquina de Juan de Garay y Brasil, en San Francisco. La entrada será libre y gratuita, e incluirá una merienda con chocolatada caliente y bizcochos caseros.

La actividad forma parte del ciclo “La peli que me gusta” y propone, además de la proyección, un espacio de conversación tras el filme.

“Otra ronda” es una comedia dramática danesa que sigue a cuatro profesores en crisis personal que deciden realizar un arriesgado experimento: mantener durante el día un nivel constante de alcohol en sangre. Lo que comienza como un juego se convierte en una profunda reflexión sobre el sentido de la vida, la amistad y los límites personales.

Ganadora del Oscar a Mejor Película Internacional, la cinta combina humor negro con elementos de drama existencial. Está dirigida por Thomas Vinterberg y protagonizada por Mads Mikkelsen. Según los organizadores, la clasificación es para mayores de 16 años, debido al lenguaje y las escenas de consumo de alcohol.