Somos Viento presenta “Pa-ra-da”, una película sobre la historia real del payaso que transformó vidas en Rumanía

Somos Viento presenta este domingo 5 de octubre a las 18 la proyección de Pa-ra-da, un drama social inspirado en la historia real del payaso Miloud Oukili, quien en la Rumanía post-Ceaușescu se vinculó con niños que vivían en las alcantarillas y transformó sus vidas a través del arte circense. La función tendrá lugar en la sede del espacio cultural, en la esquina de Brasil y Juan de Garay, con entrada libre y gratuita. Se ofrecerá además mate cocido y bizcochos.

Según la sinopsis del evento, la película muestra cómo, en medio de una grave crisis social en Europa del Este, un joven artista franco-argelino decidió intervenir desde el arte, dando origen a la asociación Parada, centrada en la reinserción social de niños y adolescentes en situación de calle.

La actividad está recomendada para mayores de 13 años, ya que aborda temáticas sociales fuertes y situaciones crudas.

Tras la función, se abrirá un espacio de debate en torno al poder del arte como herramienta de transformación.