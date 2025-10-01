Somos Viento presenta “Pa-ra-da”, una película sobre la historia real del payaso que transformó vidas en Rumanía
El espacio cultural proyectará este domingo el film basado en la vida de Miloud Oukili, un artista que trabajó con niños en situación de calle en la Rumanía de los años 90. Habrá entrada libre y cine debate.
Somos Viento presenta este domingo 5 de octubre a las 18 la proyección de Pa-ra-da, un drama social inspirado en la historia real del payaso Miloud Oukili, quien en la Rumanía post-Ceaușescu se vinculó con niños que vivían en las alcantarillas y transformó sus vidas a través del arte circense. La función tendrá lugar en la sede del espacio cultural, en la esquina de Brasil y Juan de Garay, con entrada libre y gratuita. Se ofrecerá además mate cocido y bizcochos.
Según la sinopsis del evento, la película muestra cómo, en medio de una grave crisis social en Europa del Este, un joven artista franco-argelino decidió intervenir desde el arte, dando origen a la asociación Parada, centrada en la reinserción social de niños y adolescentes en situación de calle.
La actividad está recomendada para mayores de 13 años, ya que aborda temáticas sociales fuertes y situaciones crudas.
Tras la función, se abrirá un espacio de debate en torno al poder del arte como herramienta de transformación.