Skay Beilinson trae un show histórico a Bomberos con Los Fakires

Skay Beilinson, uno de los artistas más legendarios y enigmáticos del rock argentino, se presentará el sábado 11 de octubre a las 21 en el salón de Bomberos Voluntarios de San Francisco, acompañado por Los Fakires, en el marco de su gira nacional. El show promete ser un evento único para la ciudad y ya despierta gran expectativa entre fans de toda la región.

Matías Micheli, de Electrorock, la productora que gestiona el evento, se refirió a la llegada del artista. “El espectáculo de Skay que desembarca en San Francisco es el que viene haciendo durante todo el año en su gira nacional, así que vamos a tener la oportunidad de vivir un espectáculo a la altura de todas las capitales del país”, destacó.

Desde la productora valoran especialmente que un referente de esta magnitud haya elegido la ciudad: “Estamos hiper contentos de que hayamos logrado que este artista ponga el ojo en San Francisco. Para nosotros es muy importante porque venimos trabajando con distintos artistas y la idea es que en breve San Francisco sea considerada como una plaza del circuito nacional”.

Micheli no dudó en calificar la presentación como un momento histórico: “Más allá de que Skay es un emblema, lo estamos agarrando justo. Tiende a que sea un show histórico en Bomberos”.

Una convocatoria masiva y federal

Según anticipan desde Electrorock, el público no será solo local: “En el rubro del rock San Francisco siempre responde bien, pero en este caso se incrementa también con público de toda la Argentina”, explicó Micheli.

“Estamos recibiendo pedidos de entradas de Buenos Aires, Rafaela, Córdoba Capital, Santa Fe, Rosario… Es un artista que tiene seguidores en todo el país por su historia con Patricio Rey”, detalló.

Además, remarcó un fenómeno interesante en torno al público actual del guitarrista: “Con su etapa solista se ha acercado mucho público nuevo, que no iba a los recitales de Los Redondos por las características de esos shows. Ahora pueden disfrutarlo con más cercanía, en salas cómodas, en su propia ciudad”. Incluso, señaló que asisten “familias y personas que antes no viajaban a ver a Los Redondos”.

Respecto al formato del show, Micheli explicó que Skay mantiene una estética simple y contundente: “La técnica de Skay es muy austera en lo visual, pero a nivel sonoro y lumínico es tremendo, porque es lo que él pide. No utiliza pantallas ni efectos modernos porque lo que él expone es su música, y sobre eso la gente va a volar”.

Aunque todavía no se reveló el nombre, se confirmó que habrá un artista local invitado para abrir el espectáculo: “Somos muy respetuosos de la cultura local y vamos a confirmar pronto quién será el o la artista que abrirá el show”.

Entradas anticipadas y puntos de venta

Las entradas ya están disponibles a través de Paseshow, en formato digital y con todos los medios de pago. También se pueden conseguir de forma presencial en Disquería Tokoa, ubicada en la Terminal de Ómnibus de San Francisco.

“Se aconseja comprar de forma anticipada, pero también van a estar disponibles en la boletería de Bomberos el día del show. Además, con Tarjeta Naranja se puede pagar en tres cuotas sin interés con Plan Z”, indicó Micheli.

Las puertas del lugar abrirán a las 20, y desde la organización recomiendan asistir con tiempo para facilitar el ingreso.