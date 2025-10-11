Skay Beilinson, una de las figuras más influyentes del rock argentino, se presenta por primera vez en San Francisco este sábado 11 de octubre junto a su banda Los Fakires, en un esperado recital que tendrá lugar desde las 21 horas en El Gigante de Bomberos, ubicado en avenida Garibaldi 370.

Según anunciaron los organizadores, el músico —reconocido por su trayectoria como guitarrista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota— ofrecerá un repertorio que recorrerá parte de su carrera solista y clásicos del rock nacional.

Las entradas pueden adquirirse a través del sitio web Paseshow.com.ar, su aplicación oficial, o en los puntos de venta habilitados. Además, la boletería en el lugar permanecerá abierta durante todo el día del feriado, con atención de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 22:00. Se aceptan pagos por transferencia.

El show promete ser uno de los eventos musicales más convocantes del año en la ciudad.