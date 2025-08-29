Silvia Kutika llega a San Francisco con una obra que estremece: “Nos dicen que es como ver cine en vivo”

El misterio se adueñará del escenario este sábado 30 de agosto a las 21 en el Teatrillo de San Francisco. Llega el esperado estreno de El Cuarto de Verónica, una obra escrita por el aclamado Ira Levin (autor de El bebé de Rosemary), que ha sido ovacionada en más de 30 países y premiada en Argentina con dos Estrella de Mar a Mejor Obra y Mejor Actriz. El elenco está encabezado por Silvia Kutika, junto a Fabio Aste y un grupo de intérpretes que bajo la dirección de Virginia Magnano llevarán al público por un viaje de tensión y emociones intensas.

“Nos dicen que es como ver cine en vivo”, contó Silvia Kutika en diálogo con La Mañana de El Periódico, al referirse a la experiencia inmersiva que propone la puesta en escena. “Es una obra que mantiene el suspenso hasta el último momento. El público cree entender algo, pero después tiene que desarmarlo y volver a armar otra historia con la información que le damos. Hasta el final no sabés qué está pasando realmente”, adelantó la actriz.

La trama comienza con dos ancianos que invitan a una joven pareja a una casa cargada de secretos. El cuarto de Verónica, la hija fallecida del matrimonio, se convierte en el epicentro de la tensión. “Ese cuarto está cargado de misterios, de secretos... y todo se va contando con las miradas, con los silencios, con la música y la iluminación. A veces decimos una cosa con la voz y otra con el cuerpo. Eso engancha muchísimo”, relató Kutika.

Uno de los desafíos de esta propuesta es que tres de los cuatro actores interpretan múltiples personajes. “Eso fue un trabajo muy rico desde lo actoral. Es una obra muy bien escrita, que cuando me llegó no podía parar de leer. Me atrapó completamente y dije: esto lo tengo que hacer”, explicó.

Para Kutika, amante de los policiales y el terror desde su adolescencia —“me encanta Stephen King desde chica”, confesó—, esta pieza representa un verdadero regalo: “Este género se desarrolla mucho más en cine que en teatro, así que era todo un desafío contarlo desde las tablas. El suspenso, el misterio, todo eso está trabajado con mucha precisión y sin miedo al silencio”.

El ritual del teatro, también en el interior

La obra viene de hacer nueve temporadas en Buenos Aires y tres en Mar del Plata, pero ahora apuesta por llegar a nuevos públicos. “Esta gira nos tiene muy contentos. El público del interior es muy cálido y se nota que valora mucho el teatro. Para muchos, es una oportunidad única”, dijo Kutika.

“Cada lugar tiene su impronta. Cada función es distinta, porque cada público reacciona distinto. Y eso también nos modifica a nosotros en el escenario. Hay una energía que va y viene entre el actor y el espectador que es irrepetible”, agregó.

Para la actriz, acercar una propuesta de esta calidad a ciudades fuera de Buenos Aires es una forma de fortalecer el vínculo entre el arte y la comunidad: “Me encanta cuando la gente va al teatro como a un ritual. Se preparan, se visten, abandonan el celular, entran en esa oscuridad compartida. Es algo muy poderoso”.

Un espectáculo para el disfrute y la reflexión

La obra está dirigida a un público amplio: “La gente sale hablando, reflexionando, sorprendida. Siempre escuchás: ‘yo pensé que tal personaje era tal cosa, pero después me di cuenta que no’. Te vas con el corazón más lleno, con algo que te queda dando vueltas”, sostuvo Kutika.

El Cuarto de Verónica se presenta este sábado a las 21 en el Teatrillo. Las entradas están disponibles en boletería hoy y mañana de 19 a 21 y a través de Platea Vip.