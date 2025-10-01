El próximo sábado 4 de octubre, a partir de las 21, el prestigioso director y pianista Sergio Feferovich llega a San Francisco con su espectáculo “La música de las ideas”, una propuesta que combina música en vivo, humor y reflexión emocional, pensada para todo tipo de públicos. La cita será en el tradicional Teatro Mayo, donde se espera una velada llena de emociones, recuerdos y participación activa de la audiencia. Las entradas se consiguen en Platea Vip.

En diálogo con La Mañana de El Periódico, Sergio Feferovich adelantó algunos detalles de lo que el público podrá vivir este sábado en el Teatro Mayo. El reconocido músico explicó que su propuesta se aleja del formato solemne de los conciertos tradicionales para transformarse en una experiencia cercana, divertida y profundamente emotiva. “Es un concierto de piano con algunas características que lo hacen bastante particular. Tiene un guión donde voy explicando un poco las obras que voy tocando, algunas anécdotas de los compositores. También tiene mucho humor, que a mí me gusta mucho”, contó durante la entrevista.

Lejos del formato solemne de los conciertos de música clásica, “La música de las ideas” se presenta como un espectáculo dinámico y participativo, donde el público se convierte en protagonista. “Me gusta interactuar con la audiencia y que cada función sea única. Seguramente la de San Francisco va a ser especial en ese sentido”, señaló el artista.

El repertorio es tan diverso como accesible: va desde Bach y Mozart hasta Piazzolla y los Beatles. Esa amplitud es parte del espíritu del show, que busca acercar la música a personas de todas las edades y contextos. “Siempre la música me pareció una herramienta fabulosa para integrarse, para emocionarse, para expresarse. A los chicos les hace muy bien y a los grandes también nos beneficia”, reflexionó.

Además del piano y las anécdotas, el espectáculo incluye momentos de interacción directa con el público, como la formación de coros colectivos, juegos musicales y dinámicas espontáneas. Todo esto enmarcado en una narrativa clara, emotiva y profundamente humana.

La música como refugio y motor creativo

En un mundo cada vez más atravesado por la ansiedad y el vértigo cotidiano, Feferovich propone a la música como un espacio de contención, expresión y libertad. “Dicen que una alegría compartida es doble alegría y una pena compartida es media pena. Y cuando escuchás música alegre y estás alegre, te sentís mucho mejor”, señaló.

“La música de las ideas” también conecta con la creatividad desde un lugar accesible y desestructurado. “Me gusta una frase que dijo Miguel Ángel, que veía la escultura en el bloque de mármol y lo que hacía era quitar lo que sobraba para que los demás la vieran. A mí con la música me pasa algo parecido: escucho y enseguida me imagino cosas”, compartió.

Feferovich defiende una visión democrática del arte: “No hay que saber ni entender. Hay que simplemente ir sin prejuicios, dispuestos a emocionarse y a disfrutar”. En ese sentido, su propuesta no requiere conocimientos previos. Es, como él dice, “apta para todos”.

Un viaje que trasciende el escenario

“La música de las ideas” no es solo un espectáculo, sino también un proyecto más amplio. Feferovich ha publicado recientemente un libro con el mismo nombre, donde recopila parte de sus experiencias sobre el escenario y reflexiones sobre la conexión entre música, emociones y vida cotidiana.

“Hoy en día es tan fácil escuchar música diversa que se da esta paradoja de que tenés acceso a todo, pero terminás escuchando siempre lo mismo. Desde el escenario propongo ampliar el espectro de lo que escuchamos. Tener más opciones nos da más libertad”, expresó.

El espectáculo tiene una estructura definida, pero deja espacio a la improvisación. “El guión es el mismo en cada espectáculo porque le da una forma que sé que funciona muy bien. Pero lo que aporta cada audiencia es maravilloso. Es una mezcla: no es todo improvisado, pero tampoco todo absolutamente estructurado”, explicó.

Entradas y recomendaciones

El evento del sábado está recomendado para todas las edades. “Si sos músico o no lo sos, lo vas a disfrutar. Muchos padres vienen con hijos chicos y la verdad que la pasan bien también”, afirmó Feferovich, quien destacó la importancia de crear momentos compartidos de disfrute, aprendizaje y emoción.

Será la primera presentación del artista en San Francisco, en única función, y se espera una gran convocatoria en el Teatro Mayo. “En esta época de tanta depresión y tantas malas noticias, tener un rato para pasarla bien, emocionarse, disfrutar, reírse y aprender... es algo que si podemos, nos tenemos que regalar”, cerró.

Las entradas ya están disponibles en boletería del teatro y a través de Platea Vip. Para quienes buscan una experiencia artística diferente, emotiva y cercana, “La música de las ideas” promete dejar una huella duradera en el corazón de quienes asistan.