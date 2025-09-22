Se viene la peña del Refugio Daniel Mari: una noche de música, danza y solidaridad

La solidaridad volverá a hacerse música y abrazo colectivo el próximo sábado 11 de octubre con una nueva edición de la peña del Refugio Daniel Mari, un evento que reúne a la comunidad de San Francisco en torno a una causa profundamente humana: acompañar y sostener el funcionamiento de este espacio clave para quienes atraviesan momentos difíciles junto a familiares internados en el Hospital Iturraspe.

La cita será en el salón de Plaza San Francisco, donde a se vivirá una jornada cargada de música, baile y compromiso social. Como cada año, la peña convoca a artistas y vecinos que eligen ayudar disfrutando de buena música, danza y comidas típicas.

El valor de la entrada anticipada es de $4.000, y ya pueden reservarse a través de los teléfonos indicados por la organización: 3564 221680, 3564 613558 y 3564 661725.

Esta edición contará con una destacada grilla de artistas y agrupaciones locales que prestarán su talento de manera solidaria. Entre los nombres confirmados figuran José Turina, Juli Batisti, Lunita Tucumana, Tato Bustamante, Claudia Mercol y Elba Constantino, quienes subirán al escenario para regalar al público lo mejor de su repertorio.

Un refugio que abraza

El evento se realiza a beneficio del Refugio Daniel Mari, que desde hace 14 años brinda alojamiento gratuito y acompañamiento emocional a familiares de pacientes internados en el Hospital J. B. Iturraspe. Ubicado a pocos metros del nosocomio, en calle Padre Gervasi 366, este espacio funciona todas las noches de 20 a 8 horas gracias al compromiso de voluntarios y donaciones de la comunidad.

Mantenerlo en funcionamiento implica cubrir gastos de servicios, alimentos e insumos. Por eso, la peña representa una oportunidad clave para recaudar fondos que garanticen su continuidad y mejoren la calidad del servicio que presta a quienes atraviesan situaciones de angustia y vulnerabilidad lejos de sus hogares.

Quienes deseen colaborar pero no puedan asistir pueden hacerlo mediante aportes económicos a la cuenta bancaria de la asociación civil (alias: BOLIDO.EUROPA.TELAR), o acercando donaciones materiales como sábanas, toallas, cubiertos y otros elementos de uso diario.