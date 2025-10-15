Se viene la Gala 2025 del Conservatorio Arturo Berutti a Teatro Mayo

Este viernes 17 de octubre, a las 21, el escenario del Teatro Mayo se llenará de voces, instrumentos y emoción con la realización de la Gala Anual del Conservatorio Superior de Música Arturo Berutti. Se trata de una muestra integral del trabajo que estudiantes y docentes desarrollan durante todo el año en esta histórica institución pública de formación musical.

“Es un trabajo que se viene haciendo desde principio de año”, explicó Ana Celi Anselmi, docente y directora del coro, en diálogo con El Periódico. “Todos estamos ahí. Un chico de primer año me decía: ‘Yo voy a estar ahí, ayudando a subir y bajar los instrumentos’. Es hermoso ver cómo los estudiantes se apropian del trabajo colectivo”, remarcó.

El espectáculo ofrecerá una selección representativa de las múltiples propuestas que ofrece el conservatorio, desde las formaciones más tempranas hasta los conjuntos avanzados. “Tratamos de hacer una selección de un poquito de todo. Vamos a estar con los peques, que además están festejando sus treinta años. También participarán solistas de piano, guitarra, saxo, canto, y los ensambles instrumentales y vocales de los más grandes”, detalló Anselmi.

A pesar del esfuerzo que implica trasladar a tantos estudiantes, instrumentos y equipos técnicos al Teatro Mayo, la comunidad educativa del conservatorio vive este evento con entusiasmo y compromiso. “Sabemos que tenemos que seleccionar lo mejor que tenemos, porque es una oportunidad única para mostrarle al público el trabajo que hacemos”, expresó la directora coral.

Formación musical desde los tres años

El Conservatorio Arturo Berutti ofrece propuestas para todas las edades, desde los tres años en adelante. Entre ellas se destaca el método Suzuki, orientado a niños y niñas muy pequeños, quienes comienzan a vincularse con el violín en compañía de sus familias. “Son chiquitos, pero con el método Suzuki empiezan a tocar melodías sencillas y a interiorizarse en el manejo del instrumento”, explicó Anselmi.

Además del nivel inicial, existen formaciones para estudiantes de jardín de infantes y el programa CAV (Ciclo Artístico Vocacional) para adolescentes y adultos, sin límite de edad. Este ciclo incluye clases individuales de instrumento, lenguaje musical, y participación en conjuntos vocales e instrumentales.

Entre los instrumentos que se pueden aprender se encuentran piano, guitarra, percusión, clarinete, saxo, flauta traversa, violín y violonchelo. También se enseña canto y se ofrecen talleres de música popular, música especial y diversos coros adaptados a diferentes niveles de experiencia.

Bono contribución

Para cubrir parte de los costos del evento, el conservatorio estableció un bono contribución de $10.000, que se podrá adquirir en el conservatorio o en la boletería del teatro desde las 17 del mismo viernes.