La provincia de Córdoba ya palpita una nueva edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, que en 2026 celebrará sus 60 años de historia. El tradicional evento, símbolo de la cultura argentina, se desarrollará entre el 8 y el 18 de enero y volverá a contar con la transmisión en vivo de Canal 10 y SRT Media.

Este miércoles se reveló la grilla oficial de artistas, en un anuncio que pudo seguirse en vivo por televisión y streaming.

El evento transmitido en directo contó con la presencia de Nico Sattler, Indio Lucio Rojas, Facundo Toro, Euge Quevedo y Quesito Pavón, Los Tekis, el Dúo Coplanacu, Lautaro Rojas, entre otras figuras reconocidas.

A través de una puesta distendida y original, los artistas compartieron una picada y un asado mientras charlaban, cantaban y destacaban la importancia cultural del festival, un emblema cordobés que mantiene viva la identidad folklórica del país.

Entre anécdotas, humor y música, también se sumaron los históricos payadores, junto a bailarines y mucho color.

Durante la transmisión, los invitados se levantaron de la mesa y tocaron una campana para ir revelando los nombres de los artistas que se presentarán cada noche, en un formato dinámico que mantuvo la expectativa del público.

Grilla completa

Jueves 8/1

Jairo; Destino San Javier; Los Nombradores del Alba; Nati Pastorutti; Damián Córdoba; Decime Chango; Bien Argentino

Viernes 9/1

Los Palmeras; Q'Lokura; DJ Fer Palacio; Los 4 de Córdoba; Lautaro Rojas; Angelo Aranda

Sábado 10/1

Abel Pintos; Los Nocheros; Los Herrera; Los Trajinantes; Sant2; Mati Rojas

Domingo 11/1

Christian Herrera; Lázaro Caballero; Piko Frank; Lucas Sugo; Campedrinos; Magui Olave

Lunes 12/1

Los Tekis; Laty Lam; Ke Personajes; Diableros Jujeños; Kepianco; Ceibo

Martes 13/1

Sergio Galleguillo; LBC y Euge Quevedo; Juan Fuentes; Carafea; Jessica Benavidez

Miércoles 14/1

Luciano Pereyra; La Konga; Nahuel Pennisi; Maggie Cullen; La Callejera

Jueves 15/1

Soledad; El Indio Lucio Rojas; Paquito Ocaño; Los Carabajal; Orellana Lucca; Chequelo

Viernes 16/1

Chaqueño Palavecino; El Loco Amato; Las Voces de Orán; Cabales y Canto 4; Loy Carrizo; Los Alonsitos.

Sábado 17/1

Jorge Rojas; Ahyre; Cazzu; Ulises Bueno; Guitarreteros; La Clave Trío

Domingo 18/1

Los Manseros Santiagueños; Desakta2; Raly Barrionuevo; Dúo Coplanacu; Flor Paz; Simón Aguirre; Ganador Certamen "Camino al Festival".

Detalles

Los espectadores podrán ingresar al Anfiteatro a partir de las 18:00 hs. aproximadamente. El inicio del espectáculo está programado para las 19:00 hs. aproximadamente, y la finalización del show se estima cerca de las 4:00 hs. aproximadamente.