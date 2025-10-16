Por modificaciones en la agenda del artista, el show de Carlos “La Mona” Jiménez en San Francisco cambió de fecha y finalmente se presentará el próximo sábado 15 de noviembre en el estadio de Sportivo Belgrano, y se espera que en las próximas horas se anuncie cuándo comenzará la venta de entradas, que sería en los próximos días.

Se espera que la productora local Circo Beat, una de las encargadas el evento, informe en esta semana cuándo comenzará la venta de entradas, que podría ser el fin de semana próximo a través de internet en la plataforma Linkearte y desde la próxima semana de forma presencial.

El show de La Mona estaba previsto para el 13 de diciembre, pero El Periódico pudo confirmar con distintas fuentes involucradas en la organización la nueva fecha.

Cabe recordar que en el estadio de Sportivo ya se realizó un evento similar en enero de este año con Damián Córdoba.

Desde 2019

El regreso del máximo referente del cuarteto genera gran expectativa entre su público de toda la región, ya que Jiménez no pisa suelo sanfrancisqueño desde 2019. Su show en el estadio de Sportivo Belgrano marcará además un nuevo capítulo en su extensa carrera, con clásicos que atraviesan generaciones y que lo consolidan como un ícono de la música popular argentina.

Por otra parte, “Carlitos” acaba de presentar una nueva canción: “La noche y yo”.