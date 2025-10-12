San Francisco vibrará con "La Noche 2000": cuarteto y nostalgia en el Club Antártida Argentina

Con una propuesta que apela directamente al corazón de los fanáticos del cuarteto, San Francisco se prepara para “La Noche 2000”, una velada cargada de emociones, música y recuerdos.

Este viernes 17 de octubre, desde las 22, el Club Antártida Argentina recibirá a tres grandes exponentes del género: Ale Ceberio, Claudio Toledo y Anto Salinas.

OrganizadO por RC Producciones, será un evento único e irrepetible, donde se revivirán los grandes éxitos del cuarteto de principios del milenio. Un viaje directo al 2000, con todos los temas que marcaron una generación.

Las entradas anticipadas están a la venta en Maxikiosco Aaron, y también pueden adquirirse de manera online sin recargos a través de la plataforma Tikzet.

Con un repertorio que promete poner a bailar a toda la ciudad, el show recorrerá los grandes hits que hicieron historia en el cuarteto. Ale Ceberio y Claudio Toledo, dos voces fundamentales del género en las últimas décadas, compartirán escenario con la joven revelación Anto Salinas, en una mezcla explosiva de tradición y renovación.

Desde la organización remarcan que se trata de una noche especialmente pensada para quienes vivieron la época dorada del cuarteto en los años 2000, pero también para las nuevas generaciones que siguen redescubriendo aquellos clásicos.