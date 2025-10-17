San Francisco será sede del Encuentro de Cine Europeo 2025 con funciones gratuitas este sábado y domingo

Este fin de semana, el Centro Cultural San Francisco abrirá sus puertas al cine internacional con la llegada del Encuentro de Cine Europeo 2025, una propuesta cultural impulsada por la Unión Europea en Argentina, junto a embajadas e institutos culturales de países miembros.

Bajo el lema “Miradas que nos acercan, historias que nos transforman”, la programación ofrecerá cuatro películas seleccionadas de España, Suecia, Portugal y Bélgica, que invitan a reflexionar sobre la diversidad cultural y los desafíos sociales actuales.

Las funciones serán el sábado 18 y domingo 19 de octubre, con entrada libre y gratuita, y comenzarán a las 20 y 19 horas respectivamente. La sede local fue una de las once seleccionadas en el país para albergar esta iniciativa que ya va por su 21° edición y cuenta con un fuerte respaldo institucional, incluido el acompañamiento de la Municipalidad de San Francisco.

Félix Piñero, coordinador del Centro Cultural, visitó los estudios de La Mañana de El Periódico junto al Lic. Emiliano Lavezzini, quien estará a cargo de presentar las películas, para dar detalles de la propuesta. Piñero explicó que esta es la segunda vez que San Francisco forma parte del Encuentro y que la llegada del evento fue posible gracias a vínculos previos con instituciones europeas en Córdoba: “San Francisco tiene actualmente algunas condiciones que la hacen interesante para hacer este tipo de trabajos”.

Por su parte, Lavezzini brindó detalles sobre la programación y el espíritu de la propuesta: “Son 17 películas de 17 países europeos. A San Francisco llegan cuatro en una selección que, a mi parecer, es interesante y variada”.

El sábado 18 la función comienza a las 20 con “Jokes & Cigarettes” (España), una comedia ambientada en la Barcelona de los años '60 que retrata el surgimiento del fenómeno humorístico Eugenio, ícono del humor irónico y contracultural.

A las 22 se proyectará el documental sueco “And the King Said, What a Fantastic Machine”. “Es una de las joyitas del ciclo. Nos pone a pensar desde cómo surgieron las primeras imágenes fotográficas y cinematográficas hasta las 45 mil millones de cámaras que hoy producen horas de video por segundo. Es una reflexión sobre el mundo de las imágenes y la vorágine de las redes”, detalló Lavezzini.

El domingo 19 abrirá la jornada a las 19 “Vadio” (Portugal), un drama que se sumerge en los vínculos afectivos entre dos jóvenes a la deriva en el paisaje desolado del Alentejo: “Habla de vínculos humanos en un mundo solitario e individual. Es una película intensa que interpela”.

El ciclo cierra a las 20:45 con “Pasos Perdidos” (Bélgica), una ficción que transcurre íntegramente dentro de un edificio judicial: “Seis historias se entrelazan en una mañana dentro de un tribunal. Para mí es una joyita. La cámara y el espacio juegan un rol protagónico. Nos interpela muchísimo sobre la condición humana”.

Una experiencia para públicos diversos

El evento está dirigido a cinéfilos, profesionales del cine, estudiantes, integrantes de colectividades europeas y al público general. Pero tanto Piñero como Lavezzini insisten en que no se trata de un ciclo exclusivo para especialistas: “Uno escucha ‘cine europeo’ y lo ve como algo lejano, raro, difícil. Pero estas historias están más cerca de lo que pensamos”, reflexionó Lavezzini.

“No es un cine para cinéfilos solamente. Por ejemplo, ‘Pasos Perdidos’ puede interesarle a gente del ámbito judicial, o incluso a quienes trabajan con el lenguaje del espacio, como arquitectos. Hay también una dimensión psicológica en varias de las películas. Es cine para pensar, pero también para disfrutar”, agregó.

Las funciones se realizarán en el hall del Centro Cultural San Francisco, con pantalla grande. Todas las películas serán proyectadas en su idioma original con subtítulos en español, y no se requiere reserva previa: el ingreso será por orden de llegada, sujeto a la capacidad de la sala.

Además, se prevé la presencia de autoridades diplomáticas en las funciones. “El domingo, antes de la película belga, va a estar presente la cónsul de Bélgica en Córdoba, en representación de la Unión Europea. Es interesante para abrir diálogos hacia proyectos futuros”, anticipó Piñero.

El Encuentro cuenta con el respaldo de institutos culturales de cada país, como Camões por Portugal y el Instituto Cervantes por España, entre otros. “Estos espacios muchas veces apoyan también el cine latinoamericano, hacen convocatorias. Es una buena oportunidad para quienes trabajan en el sector audiovisual”, concluyó.

Programación

Lugar: Centro Cultural San Francisco (Mitre esquina J. J. Paso)

Entrada libre y gratuita.

Sábado 18 de octubre

20:00 – Jokes & Cigarettes (España, 105 min)

22:00 – And the King Said, What a Fantastic Machine (Suecia, 85 min)

Domingo 19 de octubre

19:00 – Vadio (Portugal, 91 min)

20:45 – Pasos Perdidos (Bélgica, 71 min)

Para más información sobre la iniciativa, se puede consultar el sitio oficial de la Delegación de la Unión Europea en Argentina: https://eeas.europa.eu/delegations/argentina.