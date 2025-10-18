El fin de semana en la ciudad llega cargado de actividades para todos los gustos y edades. Con propuestas que combinan cultura, tecnología, reflexión y entretenimiento, la ciudad será escenario de una variedad de eventos, algunos incluso gratuitos. A continuación, el detalle ordenado según el horario de cada actividad.

Feria de Primavera

Este sábado de 9 a 15, la Fundación Infantia realizará una nueva edición de su Feria de Primavera en Avellaneda 255.

Habrá prendas para personas de todas las edades, desde ropa de bebés hasta camperas, remeras y vestidos de media estación. Lo recaudado será destinado a los talleres y gastos fijos de la fundación, que trabaja acompañando a madres embarazadas y padres adolescentes de San Francisco y la zona.

Robots en el Superdomo

Desde las 9:30 horas del sábado, el Superdomo será sede de la segunda fecha de la zona centro de la Liga Nacional de Robótica, organizada por la UTN San Francisco.

El evento contará con nueve categorías de competencia y reunirá a equipos de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Rioja y Entre Ríos. El público podrá disfrutar de una jornada abierta con entrada libre.

Las competencias se desarrollarán entre las 13 y las 17, y el cierre está previsto para las 18, con la entrega de premios.

Jornada de concientización sobre duelo perinatal

Durante todo el sábado, en sede de la UTN San Francisco, se llevará a cabo una jornada de concientización y acompañamiento en duelo perinatal. La actividad está organizada por la comunidad Hola y Adiós, y contempla formación profesional por la mañana, un conversatorio legal sobre la Ley Provincial 11.008 a las 11, y un encuentro con familias por la tarde, de 15 a 18. Habrá talleres artísticos, fotografías conmemorativas y un acto simbólico que marcará el lanzamiento de la Fundación Hola y Adiós.

Música en Evolución en el Jardín Botánico

De 17 a 23 del sábado, el programa municipal Música en Evolución ofrecerá un evento al aire libre en el Jardín Botánico, con participación de DJ’s locales y alumnos del taller de creación.

Actuarán Juampi Navarro, Nico Bovio, Eric Nicolini, Alesandro Nicoli, Aitor Toloza, y cuatro estudiantes que compartirán sus producciones. El encuentro será con acceso libre y contará con food trucks.

San Francisco será sede del Encuentro de Cine Europeo 2025

El sábado 18 y domingo 19 de octubre se realizará en el Centro Cultural San Francisco la XXI edición del Encuentro de Cine Europeo, con entrada libre y gratuita.

Se proyectarán cuatro películas de España, Suecia, Portugal y Bélgica, que abordan temas sociales, familiares y culturales. La actividad es organizada por la Unión Europea en Argentina y coordinada localmente por la Municipalidad. La presentación estará a cargo de Emiliano Lavezzini y contará con la participación del productor audiovisual Félix Piñero. El evento busca promover el diálogo intercultural a través del cine.

Sinnerfest I: el metal local celebra en Bomberos

San Francisco se prepara para una noche intensa y cargada de distorsión con la llegada del Sinnerfest I, una propuesta que busca consolidarse como un nuevo espacio para la comunidad del rock y el metal. El evento tendrá lugar este sábado a partir de las 21 en El Gigante de Bomberos, con la participación de Sinergia, Vesta y DeBeDe.

Entradas disponibles online a través de Ticketfast o en formato físico en Haití Helados y Café, en España 99.

Espectáculo “Coincidir” en el Teatrillo

El domingo 19 a las 20, el Grupo Vocal Enclave y la Compañía de Mujeres Las Patrias presentarán Coincidir en el Teatrillo. Será un espectáculo escénico musical que reflexiona sobre los encuentros y la energía femenina, entre canto y movimiento. Entradas a la venta en Plateavip.com.ar y en boletería.

Domingos Diferentes: música y baile para adultos mayores

A las 17 horas del domingo, en el Superdomo, se celebrará una nueva edición del ciclo municipal Domingos Diferentes, con entrada libre y gratuita. Habrá shows de Pumita, Yayo Eichemberger y su conjunto, Sergio Illusi y Germán Casas, en una jornada dedicada especialmente a las personas mayores de la ciudad.

Cine debate en San Francisco: "La estrategia del caracol"

Este domingo 19 de octubre a las 18:00, el Espacio Cultural y Biblioteca Popular Somos Viento proyecta el clásico colombiano La estrategia del caracol, con entrada libre y gratuita. La función será acompañada por una mateada comunitaria y un debate abierto sobre organización vecinal y creatividad popular. La película, dirigida por Sergio Cabrera, aborda con humor e ingenio la resistencia de un grupo de inquilinos frente a un desalojo. El encuentro tendrá lugar en Brasil y Garay, San Francisco. Actividad apta para todo público (+13).