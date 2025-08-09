Este sábado, el cuarteto vuelve a sonar fuerte en El Gigante de Bomberos con la presentación de Dale Q’ Va. La banda liderada por Neno Aguirre y David Ortiz regresa a San Francisco para reencontrarse con su público en una noche que promete ser inolvidable.

Las puertas del salón se abrirán a partir de la medianoche y quienes aún no hayan adquirido su entrada podrán hacerlo directamente en el ingreso al evento. Como es habitual, se espera una gran convocatoria de fanáticos.

Además, durante la noche habrá promociones en bebidas: fernet, gancia, vino, hesperidina, cerveza y vodka, para que el público pueda disfrutar a pleno del baile.