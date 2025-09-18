Reprograman la función de Estrellas de Rock, prevista para hoy en el Teatrillo

El espectáculo Estrellas de Rock, que iba a realizarse este jueves en el Teatrillo, fue reprogramado para el lunes 29 de septiembre a las 21 debido a cuestiones de salud de parte del elenco, según informaron los organizadores.

La función forma parte del ciclo producido por Spot Experiencias Artísticas y contará con la participación de Pepe Bollea, Julieta Ferreyra y Bruno, Daniel Ruoredda, Janet y Santi de Farafa, Esteban Daniel, Clari Demarco, Nahuel Lanza, Leandro Rivera y Trini Vieyra, quienes interpretarán clásicos del rock nacional e internacional, además de composiciones originales.

Las entradas adquiridas conservan su validez para la nueva fecha. En el caso de quienes las compraron a través de la plataforma PlateaVip, recibirán un correo electrónico con la opción de utilizarlas o solicitar la devolución del importe total.