Q’ Lokura llega al Gigante de Bomberos el viernes 24 de octubre

La reconocida banda de cuarteto Q’ Lokura se presentará el próximo viernes 24 de octubre en el Gigante de Bomberos de San Francisco.

El evento promete una noche cargada de fiesta y cuarteto, con una puesta en escena que convoca a fanáticos de todas las edades.

La preventa exclusiva para socios se habilitará los días lunes 13 y martes 14 de octubre, en la boletería del predio de Bomberos, en el horario de 18:30 a 20:30 horas. Por su parte, la venta general comenzará el miércoles 15, también de 18:30 a 20:30, en el mismo punto de venta.

La venta online se habilitará próximamente a través del sitio web oficial: www.gigantedebomberos.tuplatea.com.

Desde la organización informaron que se permitirá el ingreso hasta las 2 a.m., y que está prohibido el acceso a menores de 18 años, sin excepción.

El show de Q’ Lokura se da en el marco de una gira por distintas ciudades de la provincia, y se espera una fuerte convocatoria en nuestra ciudad, donde la banda ya cuenta con un público fiel. Con la potencia característica del cuarteto cordobés, los cantantes ofrecerán un repertorio con sus grandes éxitos y las nuevas canciones que vienen sonando fuerte en plataformas digitales y radios locales.