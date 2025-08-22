Presentan Palafitos, el nuevo libro de María Depetris, en Somos Viento

El domingo 24 de agosto a las 18 se presentará Palafitos, el nuevo libro de relatos de María Depetris, en el espacio cultural y biblioteca popular Somos Viento, ubicado en la intersección de Juan de Garay y Brasil.

La actividad contará con lecturas de Romina Vallejo, Claudia Bruera e Inés Cafaro, acompañadas por la musicalización de Ceci Garay y canciones interpretadas por Gigi Ferace.

Con el sello de LaTita Editora, Palafitos reúne veintiséis relatos protagonizados por mujeres en distintos territorios y circunstancias. Según la presentación del evento, se trata de personajes femeninos que “se plantan con energía y convencimiento en una sociedad que muchas veces no las incluye ni registra”.

Las protagonistas de estas historias —mujeres jóvenes y mayores, imperfectas, amorosas, luchadoras o culposas— se enfrentan a la inestabilidad y, aun así, construyen espacios propios. “Reales o imaginadas, todas verdaderas. María Depetris las honra en estas historias”, destacan desde la organización.