Presentan Palafitos, el nuevo libro de María Depetris, en Somos Viento
La obra, publicada por LaTita Editora, será presentada el domingo 24 de agosto en el espacio cultural Somos Viento. Contará con lecturas en vivo, música y canciones interpretadas por artistas invitadas.
El domingo 24 de agosto a las 18 se presentará Palafitos, el nuevo libro de relatos de María Depetris, en el espacio cultural y biblioteca popular Somos Viento, ubicado en la intersección de Juan de Garay y Brasil.
La actividad contará con lecturas de Romina Vallejo, Claudia Bruera e Inés Cafaro, acompañadas por la musicalización de Ceci Garay y canciones interpretadas por Gigi Ferace.
Con el sello de LaTita Editora, Palafitos reúne veintiséis relatos protagonizados por mujeres en distintos territorios y circunstancias. Según la presentación del evento, se trata de personajes femeninos que “se plantan con energía y convencimiento en una sociedad que muchas veces no las incluye ni registra”.
Las protagonistas de estas historias —mujeres jóvenes y mayores, imperfectas, amorosas, luchadoras o culposas— se enfrentan a la inestabilidad y, aun así, construyen espacios propios. “Reales o imaginadas, todas verdaderas. María Depetris las honra en estas historias”, destacan desde la organización.