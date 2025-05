La elección de las palabras en una traducción puede ser tan significativa como la historia que se cuenta. Así lo entendió Daiana Estefanía Díaz, traductora de la serie El Eternauta para Netflix, quien explicó públicamente por qué optó por utilizar “Malvinas Islands” en lugar de “Falkland Islands” en los subtítulos en inglés y propuso lo mismo para las demás versiones de la producción.

Desde su perfil en LinkedIn, la traductora relató: “Apenas empecé a trabajar en la traducción al inglés de la serie El Eternauta y vi que Juan Salvo era excombatiente de Malvinas, decidí que iba a traducir 'Islas Malvinas' como 'Malvinas Islands' y no como 'Falklands'”.

Según indicó Clarín, la decisión surgió de un compromiso con la identidad nacional y una intención de fidelidad narrativa. “No podemos dar las cosas por sentado ni dejar nada librado al azar, en especial cuando se trata de un proyecto de alcance mundial”, escribió Díaz.

La serie muestra a Juan Salvo, interpretado por Ricardo Darín, como un excombatiente de la guerra de 1982 que revive escenas del conflicto bélico a través de recuerdos que lo persiguen.

“Era la única opción viable, no tuve la menor duda. No sólo porque jamás se me ocurriría usar en ese contexto y en una producción argentina un nombre que no sea Malvinas, sino además porque sé que ningún argentino, sea real o ficcional, las llamaría de otro modo”, expresó.

Díaz añadió que, en su rol de consultora lingüística para el equipo internacional, recomendó mantener el término “Malvinas” en todas las traducciones. “Es así que, como traductora que además ofició de enciclopedia argenta para los otros traductores de este proyecto, sugerí que en los subtítulos de todos los idiomas se usara el nombre Malvinas, independientemente de si en esos países llaman así a nuestras islas o no”.

La participación de la traductora no se limitó a ese punto: también aportó contexto cultural para otros aspectos de la serie, como el truco o las referencias al servicio militar obligatorio. “Una cosa fue dejar notas a traductores y revisores de casi treinta idiomas sobre cómo se juega al truco y por qué hay que mostrar los tantos del envido antes de poner las cartas de nuevo en el mazo… pero lo de las Malvinas era una cuestión mucho más profunda”.

Agradecida por el respaldo del equipo, concluyó: “Si activan los doblajes de checo, italiano, danés, japonés, verán que en todas y cada una de las traducciones usaron el nombre Malvinas”.

Finalmente, aclaró que su postura no respondía a una visión personal sino a una responsabilidad profesional: “No se trata de caprichos personales ni de intransigencias, sino de buscar transmitir de manera fiel, auténtica y profesional la esencia y la idiosincrasia de estos personajes en el contexto de la obra y nuestro país más allá de las fronteras idiomáticas”.