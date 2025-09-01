Pablo Riquero se presenta en el ciclo “Confesiones” con su música y espíritu carnavalero

El próximo domingo 7 de septiembre, el ciclo de conciertos íntimos “Confesiones” recibirá al músico y compositor uruguayo Pablo Riquero, una de las voces más representativas de la nueva generación de la música popular de su país. El evento comenzará a las 19:30 en el Centro Cultural San Francisco, con entrada gratuita y un formato que propone una experiencia artística completa.

Para asistir, los interesados deben contar con ticket de acceso, que puede retirarse desde este lunes 1º de septiembre a las 15:00 en el Centro Cultural o reservarse de forma online a través de la plataforma Passline.

La noche contará con una recepción con copa de vino y diversas propuestas artísticas. Riquero se presentará en formato dúo junto al percusionista Agustín Lumerman, en un espectáculo que combina la canción popular con la fuerza expresiva del carnaval uruguayo.

La apertura estará a cargo de los músicos Gigi Ferace y Luis Morero, y se sumará la lectura poética de Mónica Mantegazza, con su propuesta “Poemas de café”.

Con cuatro discos editados y una trayectoria que incluye giras por Uruguay, Argentina, Colombia y Chile, Riquero forma parte del catálogo del sello Los Años Luz Discos. Además de su carrera como cantautor, es un reconocido murguista y director escénico, premiado en diversas oportunidades y colaborador habitual de murgas emblemáticas como Contrafarsa, Falta y Resto, Don Timoteo y Asaltantes con Patente.