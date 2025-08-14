El cantante de Dale Q’Va, Pablo David Ortiz, rompió el silencio luego del accidente que sufrió en pleno show en el escenario de Bomberos Voluntarios de San Francisco.

A través de un video difundido esta semana, el artista agradeció el apoyo recibido y relató con crudeza los momentos posteriores a la caída que lo obligó a interrumpir la presentación. "Pensé que me había partido el cráneo", expresó Ortiz al recordar el instante en el que, tras golpearse fuertemente la cabeza, sintió un profundo dolor.

“Me toqué la cabeza y sentí como un hueco, ahí me asusté. Después empecé a sentir la sangre”, relató visiblemente conmovido. “Eso fue lo más traumático de todo”, agregó.

El músico detalló que se encuentra fuera de peligro, aunque continúa con algunos puntos de sutura y hematomas en la zona del pecho: “Estoy con moretones en el costado de los pectorales, todo morado. En unos días me van a sacar los puntos”.

En su mensaje, Ortiz no solo agradeció a quienes se preocuparon por su salud, sino que también aprovechó para dejar una reflexión sobre lo ocurrido: “Deseo que lo que me pasó no quede en vano. Que se tomen cartas en el asunto para que no le pase a nadie más”.

La caída se produjo durante la noche del sábado, en pleno desarrollo del show de Dale Q’Va ante una multitud. Aunque el episodio generó preocupación inmediata entre los presentes, el artista fue asistido rápidamente y trasladado a un centro de salud donde se constató que las lesiones no comprometían órganos vitales.

“Agradezco todos los mensajes. No llegué a responderle a todo el mundo, por eso hago este video, para contarles que estoy bien”, explicó. Finalmente, el cantante cerró su mensaje con optimismo: “Gracias por la preocupación y nos veremos este fin de semana”.