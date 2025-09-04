Giorgio Armani, una de las figuras más influyentes en la historia de la moda, murió este jueves a los 91 años en Milán, Italia. El anuncio fue confirmado por el Grupo Armani a través de un comunicado oficial, en el que se informó que el diseñador falleció en paz, acompañado por su familia y su pareja, Leo Dell’Orco, quien fue también su colaborador más cercano durante las últimas dos décadas.

Armani había estado recientemente internado por una infección pulmonar, lo que lo obligó a ausentarse de su desfile de junio, un hecho inusual en su trayectoria marcada por la constancia y la disciplina. Aun así, semanas atrás, en su 91º cumpleaños, había asegurado su regreso para septiembre, con vistas a participar de la Semana de la Moda de Milán, prevista del 23 al 29 de este mes.

“Trabajó incansablemente hasta sus últimos días”, señala el comunicado de su empresa, una de las más poderosas del mundo de la moda, que el propio Armani fundó junto a su compañero Sergio Galeotti en 1975. Con él, forjó una marca global que trascendió la indumentaria, expandiéndose al diseño de perfumes, accesorios, mobiliario y hoteles, con ingresos que en 2024 alcanzaron los 2.300 millones de euros.

El adiós a “Re Giorgio”

Apodado “Re Giorgio” (Rey Giorgio) por su influencia y elegancia, el diseñador fue un referente del estilo italiano, marcando una época con sus trajes sobrios y refinados. Su legado permanece en alfombras rojas, pasarelas y en el imaginario de la moda contemporánea.

El velatorio será abierto al público este fin de semana, el sábado 7 y domingo 8 de septiembre, de 9 a 18 horas, en el Teatro Armani, ubicado en la Via Bergognona 59, en Milán.

En sus últimas apariciones públicas, Armani había compartido su deseo de que la sucesión de su imperio se diera de manera natural. En una reciente entrevista con Financial Times, expresó: “Me gustaría que la sucesión fuera orgánica y no un momento de ruptura”, mencionando a Dell’Orco, su familia y su equipo como los responsables de continuar con el legado de la firma.

Incluso días antes de su muerte, el diseñador había confirmado la compra de “La Capannina”, una emblemática discoteca de Forte dei Marmi, como un gesto simbólico de regreso a los orígenes: fue allí donde conoció a Sergio Galeotti, su socio en la vida y en los negocios.

Con la partida de Giorgio Armani, se cierra un capítulo fundamental de la moda internacional. Su estilo, su visión y su nombre permanecerán grabados en la historia como sinónimo de elegancia, innovación y excelencia.