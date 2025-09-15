San Francisco tendrá dos citas fuertes del rock argentino en octubre y noviembre. Skay Beilinson y Los Fakires se presentarán por primera vez en la ciudad, mientras que Rata Blanca volverá con la gira del 35° aniversario de su disco más emblemático: “Magos, espadas y rosas”.

El recital de Skay será el primero del ex guitarrista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en San Francisco. Con su banda Los Fakires actuarán el sábado 11 de octubre a las 21 y las entradas ya están a la venta en Pase Show y Disquería Tokoa (Terminal de Ómnibus).

El repertorio incluirá clásicos del guitarrista y canciones de su álbum más reciente, “Espejismos” (2023).

Por otra parte, Rata Blanca se presentará el sábado 29 de noviembre a partir de las 21 también en Bomberos. Las entradas se pueden conseguir en Pase Show y Disquería Tokoa (Terminal de Ómnibus).

El álbum “Magos, Espadas y Rosas” (1990) es el trabajo más popular de Rata Blanca, el histórico grupo grupo comandado por Walter Giardino (guitarra) y Adrián Barilari (voz), que constituyó un hito del heavy metal en español.