Marcos Bainotti regresa a San Francisco: “Vamos a hacer un show variado, con un repertorio amplio”
"El Profe" se presenta este viernes 15 de agosto en el Club Antártida Argentina con un espectáculo cargado de clásicos y mucha emoción. Las entradas están a la venta en Maxikiosco Aaron y online por Tikzet.
Este viernes 15 de agosto, Marcos Bainotti vuelve a los escenarios en San Francisco con un show muy esperado por su público. La cita será en el Club Antártida Argentina, ubicado en Juan de Garay 4500, donde el cantante promete una noche llena de música, baile y reencuentros.
En diálogo con El Periódico, "El Profe" adelantó parte de lo que será su presentación: “Vamos a hacer un show variado, con un repertorio amplio para toda la gente de San Francisco y de la zona. Vamos a arrancar temprano, con poca pausa y mucha música".
El espectáculo incluirá muchos de los clásicos que lo acompañaron a lo largo de su trayectoria. Entre los temas infaltables, mencionó algunos como La hija del doctor, Ojos de luna, Ojalá, Ruleta rusa, Gabriela, Yo sin tu amor y La reina de la mentira. “Tratamos de cumplir con las expectativas de todos, hay quienes van por una canción en particular, y queremos que se vayan con eso que fueron a buscar”, aseguró.
Aunque vive en Córdoba capital, Bainotti conserva una conexión especial con San Francisco, su Porteña natal y la región. “Tengo conocidos y mucha gente querida allá, de toda la zona”, mencionó, destacando el cariño que recibe cada vez que visita la ciudad.
A más de 20 años de carrera, Bainotti vive cada presentación con la misma energía del primer día. “Cada año que pasa siento que empiezo de cero. Subirme al escenario siempre es empezar otra vez. Me emociona, me alegra. Nunca me cansa cantar. Me fascina”, expresó. Y agregó: “Lo veo como si fuera ese pibito que empezó a cantar a los 15 o 16 años”.
Para él, cada jornada con show es diferente: “Cuando me levanto a la mañana y sé que a la noche voy a cantar, es distinto el día. Me pone feliz”.
Entradas
🎟 Anticipadas en Maxi Kiosco Aarón💻 Online por Tikzet (link en bio) – sin recargos.
Las entradas para el show del viernes están disponibles a través de Tikzet, así como en Maxikiosco Aaron (Av. Garibaldi esquina Bv. 25 de Mayo). Desde la organización anticipan una noche con gran convocatoria y un clima festivo que reunirá al público de toda la región.
El evento es organizado por RC Producciones. “Vamos a pasar una noche hermosa, nos vamos a divertir, vamos a cantar y bailar. Los espero a todos”, cerró El Profe.