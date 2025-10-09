Magui Olave y Los Arrayanes, en el Paseo Cultural de Laspiur por el Día de la Madre

Con motivo del Día de la Madre, el próximo domingo 19 de octubre, la localidad de Saturnino María Laspiur vivirá una nueva edición del Paseo Cultural y Feria Artesanal “Mary Barrios”, una propuesta que ya lleva 16 años consolidándose como una de las celebraciones más esperadas por vecinas y vecinos de la región.

Organizado por la Biblioteca Popular Dr. Modestino Lescano, el evento se desarrollará en el Centro Cívico local a partir de las 17:30, con entrada libre y gratuita. Habrá propuestas culturales para toda la familia, una destacada feria artesanal con la participación de emprendedores locales y regionales, espacios de juego para niñas y niños, espectáculos de danza, y un servicio de buffet a cargo de instituciones de la comunidad.

Música en vivo y artistas invitados

La jornada contará con un nutrido cronograma artístico, con presentaciones en vivo de diversos estilos musicales. Estarán sobre el escenario Héctor Sterpone, Angélica Gauchat, Malvina Mayorga, Rame y Pamperitos, quienes aportarán ritmos tradicionales y populares en distintos formatos.

El gran cierre estará a cargo de Los Arrayanes y la Voz del Cuarteto, y la esperada actuación de Magui Olave, una de las figuras más reconocidas del cuarteto actual. La presencia de Olave se perfila como uno de los momentos más convocantes de la noche, con un show que promete emoción, baile y festejo en familia.

Un evento con historia y raíces locales

La feria lleva el nombre de Mary Barrios, en homenaje a una referente cultural de la localidad que impulsó diversas actividades artísticas y sociales en Laspiur. A lo largo de sus 16 ediciones, el Paseo Cultural ha crecido en convocatoria y en diversidad de propuestas, fortaleciendo el encuentro entre artesanos, artistas y el público.

Desde la Biblioteca Popular destacaron la importancia de mantener viva esta iniciativa: “Es una fiesta que ya forma parte de nuestra identidad como comunidad. Cada año se suman más familias, más artistas y más ganas de celebrar”, señalaron desde la organización.

El evento se suspende en caso de mal tiempo.