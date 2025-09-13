Este sábado 13 de septiembre, Luciano Cáceres subirá al escenario del Teatrillo de San Francisco para presentar Muerde, un unipersonal escrito y dirigido por Francisco Lumerman que ha recorrido más de cincuenta localidades dentro y fuera del país.

Muerde ha sido reconocida con el Estrella de Mar 2024 al Mejor Unipersonal, el Premio ACE 2025 a la Mejor Actuación Masculina y el Talia New York 2025 al Mejor Actor Visitante. También fue declarada de Interés Cultural por la ciudad de Mar del Plata y recibió una nominación al Martín Fierro de Teatro 2024/25 como Mejor Obra.

La historia gira en torno a René, un hombre marcado por el abandono familiar que crece encerrado en un taller de carpintería de ataúdes en el norte argentino. A través de una narrativa cargada de emociones, la obra explora temas como la exclusión, el amor, la sexualidad y la identidad en un entorno hostil.

Muerde se presenta como un espectáculo de alto voltaje emocional y técnico, con una puesta que propone una experiencia intensa e íntima con el público.

Las entradas pueden adquirirse en www.plateavip.com.ar o en la boletería del Teatrillo desde las 19.