Luciano Cáceres llega a San Francisco con “Muerde”
El reconocido actor presentará su unipersonal el sábado 13 de septiembre en El Teatrillo, con una función que promete emocionar al público local con una historia profunda sobre el abandono, la diferencia y la resiliencia.
Este sábado 13 de septiembre, Luciano Cáceres subirá al escenario del Teatrillo de San Francisco para presentar Muerde, un unipersonal escrito y dirigido por Francisco Lumerman que ha recorrido más de cincuenta localidades dentro y fuera del país.
Muerde ha sido reconocida con el Estrella de Mar 2024 al Mejor Unipersonal, el Premio ACE 2025 a la Mejor Actuación Masculina y el Talia New York 2025 al Mejor Actor Visitante. También fue declarada de Interés Cultural por la ciudad de Mar del Plata y recibió una nominación al Martín Fierro de Teatro 2024/25 como Mejor Obra.
La historia gira en torno a René, un hombre marcado por el abandono familiar que crece encerrado en un taller de carpintería de ataúdes en el norte argentino. A través de una narrativa cargada de emociones, la obra explora temas como la exclusión, el amor, la sexualidad y la identidad en un entorno hostil.
Muerde se presenta como un espectáculo de alto voltaje emocional y técnico, con una puesta que propone una experiencia intensa e íntima con el público.
Las entradas pueden adquirirse en www.plateavip.com.ar o en la boletería del Teatrillo desde las 19.