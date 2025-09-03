El sábado 13 de septiembre, Luciano Cáceres se presentará en el Teatrillo de San Francisco con “Muerde”, una obra que ha sido ovacionada en más de cincuenta localidades.

Escrita y dirigida por Francisco Lumerman, esta pieza intensa y conmovedora invita al público a sumergirse en un universo tan oscuro como sensible, donde la historia de un hombre marcado por el abandono resuena de manera universal.

“Estoy muy feliz de llegar a San Francisco con esta obra que me está haciendo recorrer todo el país y también otros países. Hicimos gira por Estados Unidos y recibimos premios afuera, además de los premios locales como el Estrella de Mar y el ACE”, expresó Luciano Cáceres en diálogo con La Mañana de El Periódico.

Una historia de exclusión y empatía

En “Muerde”, Cáceres interpreta a René, un hombre que fue abandonado por su madre al nacer y por su padre a los diez años, quien lo deja encerrado en un taller de carpintería de ataúdes en algún pueblo del norte argentino. “Él queda suspendido en esa edad del abandono. Se vuelve adulto físicamente, pero mantiene la mirada de un niño”, relató el actor sobre su personaje.

El relato avanza por un camino cargado de matices: “Es una hora de espectáculo con momentos de comicidad, ternura, oscuridad, tristeza y violencia. Vas conociendo la historia de un distinto, un diferente, y cómo se relaciona con el amor, con la sexualidad, con lo que implica ser distinto en un pueblo chico”, explicó.

Para Cáceres, el compromiso emocional con el personaje fue inmediato: “Me conmovió por completo. Me vino el recuerdo de mi infancia, de cuando acompañaba a mi madre que trabajaba en lo social. Veía a esos pibes con el moco colgando y le preguntaba por qué ellos sí y yo no. ‘Porque vos tenés una mamá presente’, me decía ella. Y ahí apareció René, este pibe con el abandono naturalizado, como tantos en nuestro país”.

Un unipersonal de alto voltaje

“Muerde” no solo significa un desafío actoral por su temática, sino también por la exigencia técnica y emocional. “Es la obra que más me exigió en todo mi recorrido como actor, emocionalmente, físicamente, vocalmente”, aseguró Cáceres, quien lleva 37 años de trayectoria en los escenarios.

Además, el espectáculo se presenta como un unipersonal: “Ese también fue otro desafío. Todo el miedo que me causaba estar solo en el escenario me vuelve con la compañía del público. Me di cuenta de que los necesito ahí, que acompañan. Esta obra es muy particular y hace que el espectador sea partícipe”.

La interacción con el público, especialmente en ciudades del interior, genera una conexión especial. “Siempre que llevo la obra a localidades fuera del circuito porteño, aparece alguien que me cuenta que conoció a un René. Alguien que dormía en la calle, alguien abandonado. Se vuelve mucho más cercana, porque es una historia muy nuestra, muy argentina”, compartió.

Más de 50 funciones en gira y una historia que no deja indiferente

Desde su estreno, “Muerde” ha sido representada en más de cincuenta ciudades y obtuvo importantes reconocimientos, como el Estrella de Mar 2024 al Mejor Unipersonal, el Premio ACE 2025 a la Mejor Actuación Masculina, y el Talia New York 2025 al Mejor Actor Visitante. Además, fue declarada de Interés Cultural por la ciudad de Mar del Plata y recibió una nominación al Martín Fierro de Teatro 2024/25 como Mejor Obra.

Pero más allá de los galardones, lo que más valora Cáceres es el encuentro con el público: “Después de cada función me quedo a hablar con la gente, me cuentan sus historias, lo que les pasó al ver la obra. Ese ida y vuelta me encanta”, dijo.

Con un relato que interpela desde lo más profundo, “Muerde” plantea preguntas que tocan a cualquier espectador: “¿Quién no ha sufrido un abandono? ¿Quién no ha sufrido por amor? ¿Quién no se ha sentido distinto o diferente en algún ámbito?”, se preguntó el actor.

El teatro como ritual vivo

Para Cáceres, el teatro ocupa un lugar esencial en su vida: “Siempre fue mi espacio de experimentación. Yo fui concebido en un escenario, literalmente. Mis padres tuvieron sexo arriba de un escenario, fue un amor prohibido y eso me marcó a fuego”, confesó entre risas.

“Es de los pocos rituales que siguen vivos, potentes, que llevan miles de años. Que un grupo de personas se junte en un lugar, un día y a una hora determinada para compartir algo en común, es algo milagroso”, afirmó.

Finalmente, extendió una cálida invitación al público local: “Espero que San Francisco no se quede atrás. Este sábado 13 los espero en El Teatrillo con Muerde. Esta obra es una buena cita, un buen regalo, más en estos tiempos”.

Las entradas se consiguen en www.plateavip.com.ar y en las boleterías del Teatrillo de 19 a 21.