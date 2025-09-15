Como en las anteriores ocasiones, El Loco Amato volvió a agotar entradas en la previa a su presentación en el escenario del Gigante de Bomberos el próximo sábado 20 de septiembre. El evento, ya se volvió en uno de los más convocantes en la ciudad a cinco días del bailazo.

Con una extensa trayectoria y una conexión especial con el público del interior, Amato sigue demostrando que su música trasciende generaciones.

Desde la organización del evento informaron que las entradas se agotaron con varios días de anticipación, reflejo del fuerte vínculo que el cantante mantiene con el público sanfrancisqueño y la región.

“¡Se viene un bailazo!”, anticipaba la promoción oficial, y todo indica que así será.

Como en cada evento de esta magnitud, desde la organización adelantaron que habrá un operativo especial de seguridad y control.