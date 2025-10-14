El próximo jueves 16 de octubre a las 21, el Teatrillo de San Francisco recibirá la obra “Frida, ¡Viva la Vida!”, protagonizada por la primera actriz Laura Azcurra. Escrita por el dramaturgo mexicano Humberto Robles y dirigida por Julia Morgado, esta propuesta escénica recorre la vida, las pasiones, el dolor y la rebeldía de Frida Kahlo en un unipersonal que ha sido representado en numerosos países del mundo.

En diálogo con El Periódico, Laura Azcurra expresó su entusiasmo por presentarse en la ciudad con esta obra. “Es una alegría conocer San Francisco, me da mucha alegría porque estamos llevando esta obra a muchos rincones de la Argentina”, dijo la actriz, que destacó la posibilidad de acercar el teatro a lugares en donde no siempre hay acceso a propuestas de este tipo.

Azcurra explicó que la pieza permite un acercamiento integral a la figura de Kahlo: “La obra no sólo comparte su pasión por la pintura o sus vínculos amorosos, sino también su relación con la muerte, su identidad, sus viajes y su forma de ver el mundo”. También remarcó el valor de representar a una mujer que “mostró una humanidad no perfecta, muy defensora de sus raíces y de la cultura de su país”.

Según explicó, “Frida, ¡Viva la Vida!” está basada en textos del diario íntimo de Kahlo, escritos durante los últimos diez años de su vida. “La palabra de Frida aparece en primera persona y eso le da a la obra una profundidad única”, sostuvo la actriz, quien además enfatizó que esta versión busca mostrar no solo el dolor de la artista, sino también su faceta más luminosa: “Frida era muy carismática, anfitriona, divertida, teatrera. Contaba chistes, hacía títeres para sus sobrinos. Queríamos rescatar también ese costado”.

Consultada sobre el proceso de composición del personaje, Azcurra detalló que fue “complejo” tanto física como emocionalmente. Recordó que Frida enfrentó una poliomielitis en su infancia y un grave accidente a los 17 años que la dejó postrada durante mucho tiempo. “Y fue en ese contexto donde encontró en la pintura una forma de expresión y de sanación”, explicó.

La actriz valoró además el contacto con el público del interior del país: “Conocemos salas nuevas, antiguas, y espectadores muy agradecidos. La presencialidad cobra otra dimensión después de la pandemia”. Señaló también que Frida, ¡Viva la Vida! es una obra accesible y transversal, capaz de convocar a personas de todas las edades, géneros y pensamientos.

Finalmente, Azcurra celebró la oportunidad de presentar esta obra como una invitación al encuentro, la reflexión y la conexión con el arte: “El teatro es mágico, transgresor y ancestral. Siempre que vamos al teatro, algo nos modifica. Y eso ya vale la pena”.

Las entradas están disponibles en plateavip.com.ar, en la boletería del teatro (Bv. 9 de Julio 1167, de 19 a 21) o al 3564 590390.

