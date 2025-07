El popular certamen de canto La Voz Argentina dejó atrás la etapa de audiciones a ciegas para adentrarse en las esperadas "Batallas". Esta fase incrementa el nivel de dificultad, ya que los coaches deben tomar decisiones cruciales sobre qué participantes avanzan y cuáles abandonan el reality. Para esta instancia, los coaches cuentan con el apoyo de reconocidos artistas: Lali Espósito con Dillom, Soledad Pastorutti con Yami Safdie, Miranda! con Valeria Lynch, y Luck Ra con La Joaqui.

El lunes marcó el inicio de estas confrontaciones musicales, y con ello, los primeros eliminados de la temporada. Los equipos comenzaron a achicarse, anticipando etapas decisivas en el camino hacia la final.

El enfrentamiento y la salida de Andrés Vaca

Entre los primeros en despedirse del certamen se encuentra el sanfrancisqueño Andrés Vaca, quien formaba parte del Team Miranda!. Andrés se enfrentó a Federico Caravatti en una de las batallas de la jornada. Tras la performance conjunta, el dúo de coaches de Miranda! tomó la decisión de que Andrés fuera el participante que abandonara la competencia en esta instancia.

Otros eliminados de la primera ronda de batallas fueron Florencia Ibarra del Team Luck Ra (vs. Camila Rizo), Bianca Calabrese del Team Lali (vs. Jaime Muñoz), y Maira Basconsela del Team Miranda! (vs. Tomás Guzmán). Por su parte, del Team Soledad, Oscar Burgos Espinoza fue eliminado tras su batalla con Rogelio Posar, aunque Lali Espósito lo "robó" y lo sumó a su equipo.

Dinámica de las batallas: decisiones difíciles y nuevas estrategias

En esta etapa de "Batallas", dos integrantes del mismo equipo se enfrentan cantando juntos una misma canción. Posteriormente, el jurado debe decidir quién continúa y quién queda fuera del show.

Para esta temporada, se han incorporado nuevas consignas a la competencia. Los coaches tienen la posibilidad de "robar" a un participante eliminado por otro equipo, aunque con un límite aún no especificado. Adicionalmente, los líderes de cada equipo pueden decidir que ambos participantes de una batalla avancen, pero esta opción implica que, en una instancia futura, deberán eliminar a los dos integrantes de otra pareja. Esta dinámica añade un elemento estratégico al desarrollo del certamen.

En paralelo, se iniciará la etapa de "repechaje", ofreciendo una segunda oportunidad a aquellos que no fueron elegidos en las audiciones a ciegas. Esta instancia estará a cargo de Karina La Princesita, quien actuará como jurado para esta fase de recuperación.