El Teatrillo continúa ofreciendo una agenda cultural diversa, que va desde propuestas íntimas con artistas locales hasta producciones nacionales de primer nivel. Durante esta semana, el público podrá disfrutar de música, teatro y danza en un cronograma que busca conjugar talento, emoción y despliegue artístico.

La programación completa del mes de julio se puede consultar en las redes sociales del Teatrillo (Instagram: @Teatrillo_ y Facebook: Teatrillo). Además, quienes lo deseen pueden acercarse a la sala para sumar su número de teléfono a la lista de difusión y recibir novedades sobre la cartelera.

Jueves 28 – 21:00 hs: En voz baja (Luciana Balangione)

Una noche íntima en la que la música se entrelaza con las palabras. Luciana Balangione será la protagonista de este ciclo producido por Spot Experiencias Artísticas, donde el público podrá conocer su recorrido personal y artístico a través de entrevistas y canciones en vivo. Una velada sensible y profunda, con entradas limitadas.

Sábado 30 – 21:00 hs: El cuarto de Verónica

Del creador de El bebé de Rosemary, Ira Levin, llega al Teatrillo la obra de terror y suspenso psicológico que ha sido éxito en más de 30 países. Con dirección de Virginia Magnano y un elenco encabezado por Silvia Kutika y Fabio Aste, la pieza narra la historia de Susan, una joven de 20 años que, tras conocer a una extraña pareja de ancianos, se ve envuelta en una pesadilla inquietante. Ganadora de dos premios Estrella de Mar, a “Mejor Obra” y “Mejor Actriz”, la obra forma parte de una gira nacional que ahora recala en San Francisco.

Domingo 31 – 21:00 hs: Get Back

El grupo El Salón SF, dirigido por Eva Terraf, presenta un espectáculo de danza con más de 70 bailarines en escena. Con una puesta imponente y coreografías vibrantes, el show revive los grandes éxitos musicales de décadas pasadas, invitando al público a un viaje lleno de energía, nostalgia y pasión.

Las entradas para todos los espectáculos están disponibles en la boletería del Teatrillo (9 de Julio 1167), todos los días de 19:00 a 21:00 horas, o a través de la plataforma Platea Vip (www.plateavip.com.ar).