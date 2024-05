El grupo de teatro "La Puerta" presenta "Quiéreme hasta la locura", de Patricia Suárez, una comedia dramática que tendrá funciones el viernes 17 y sábado 18 de mayo a las 21, y el domingo 19 de mayo a las 20, todas en el Sport Automóvil Club.

La obra transcurre en un camarín de pueblo. Isabel y Alma son dos mujeres que comparten sus vivencias llenas de sinsabores unidas por una traición que deja huellas en la vida de cada una de ellas. A partir del encuentro que surge entre ambas mujeres y de la búsqueda de sus sueños más anhelados, entablan una amistad basada en la música, especialmente en los boleros.

En La Mañana de El Periódico, las actrices María Ema Musitani y Marianela Panero, que forman parte del elenco junto a Cristian Folco y Leandro Gaido, y el director teatral Carlos Pioli, brindaron detalles de la propuesta.

“Estamos en la cuenta regresiva, el estreno es el viernes así que estamos con los últimos detalles, ultimando vestuario, escenografía y ensayos para que salga algo realmente hermoso”, empezó Pioli.

Respecto a la obra, dijo: “Yo leo mucho, busco muchas obras de teatro, me llegan muchos guiones y uno va como seleccionando, tiene su su pilita de guiones que le gustaría hacer alguna vez. A esta obra la tenía seleccionada desde hace unos dos años, y creo que ahora es el momento. Lo que gustó es el desafío de esta propuesta que vamos a presentar este año. Es algo como nuevo, no digo que nunca se haya hecho en la ciudad, pero es una puesta en escena novedosa, con cambio de escenografía, con música que esta vez no va a salir desde el parlante, sino que va a haber un músico en vivo que va a cantar e interpretar las canciones”.

“La obra trata de dos mujeres, Isabel Agudelo y Alma Artigas. Isabel es una cantante de boleros junto con su hermana, y ante una circunstancia inesperada antes de un recital en un pueblo aparece Alma intempestivamente y a partir de ahí empiezan un cruce en sus vidas y empiezan como a conocerse, a contarse sus alegrías y sus miserias, empiezan a transitar un camino entre ellas dos y después está el desenlace”, agregó el director.

A su turno Musitani se refirió a su personaje: “Soy Isabel Agudelo, soy bolerista y tengo con mi hermana sirena un dúo que se llama ‘Las Hermanitas Agudelo’. Tuvimos una vida bastante miserable y estamos tratando de recuperar la casa que perdimos, ya que fue hipotecada. Entonces aparece Alma en mi vida y ahí empieza la trama y el verdadero nudo de la obra”.

Acto seguido, hizo mención a su papel en el que deberá cantar: “Me encantan los boleros, siempre boleros, pero en casa y en algunas reuniones, algunas canciones, pero no soy cantante oficial”.

Panero, en tanto, sostuvo que a ella le costó un poco más: “Si bien los escuchaba, porque los boleros siguen, canto muy lindo pero en la ducha (risas). Siempre me gustó cantar, pero Mari canta muy bien y me ayudó mucho a pasar esa barrera de cantar también en el escenario. Yo no soy la cantante en la obra, yo después me sumo al dúo pero por algo Alma está, después da un giro en su vida”.

En la construcción de los personajes, contaron, tuvieron que trabajar arduamente, desde los gestos o el vestuario, logrando adecuarse a la época de la historia.

Sobre los otros integrantes del elenco, Cristian Folco y Leandro Gaido, Pioli manifestó: Cristian es un personaje que va a ir haciendo cambios en las escenas. Y a Leandro lo incorporamos este año a esta obra. Él no pertenece al grupo de teatro pero un día lo escuché cantar, me encantó cuando hizo la misa tango en la iglesia Consolata y por unos amigos le hice la propuesta para esta obra. Nos sentamos a charlar, le gustó y él es el que va a cantar e interpretar los boleros con su voz que es espectacular".

Vale mencionar que cada función empezará puntual: “A dos minutos de las nueve ya arrancamos función. Por eso siempre media hora antes abrimos sala. Primero por los actores que están detrás de escena concentrados, esperando para empezar. Y también por respecto al espectador que va temprano para tener su ubicación cerca del escenario. Somos muy estrictos".

“Y además somos un grupo de teatro cien por ciento independiente. Nosotros usamos el salón del Sport Automóvil Club, pero lo convertimos en una sala de teatro realmente. Y todo lleva un costo. Por eso siempre le agradecemos al público que con su entrada a nosotros nos permite volver a reinvertir en nuevos proyectos”, sumó el director.

"Quiéreme hasta la locura", de Patricia Suárez, podrá verse el viernes 17 y sábado 18 de mayo a las 21, y el domingo 19 de mayo a las 20, siempre en el Sport Automóvil Club. Estacionamiento y sala calefaccionada.

Las entradas se pueden conseguir en Rincón de Colores, en Mitre 439, y a los teléfonos (03564) 15674150, 15675431, 15518729 y 15668449.