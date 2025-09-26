San Francisco se prepara para una verdadera fiesta popular: Carlos “La Mona” Jiménez se presentará el próximo sábado 13 de diciembre en el estadio del Club Sportivo Belgrano, en lo que promete ser uno de los eventos musicales más convocantes del año en la ciudad.

Si bien anteriormente se había barajado que sería en noviembre y en el Hipódromo del Jockey Club local, e incluso circularon informaciones de que el baile no se haría en San Francisco, El Periódico pudo confirmar con distintas fuentes involucradas en la organización la nueva fecha y lugar.

Ahora sí, salvo causas o imprevistos de fuerza mayor, el baile será el 13 de diciembre en Sportivo, que ya realizó un evento similar en enero de este año con Damián Córdoba.

El anuncio esta vez fue realizado a través de la productora local Circo Beat y otras que están detrás de la producción del evento y bailes del “mandamás” Jiménez. En sus redes sociales adelantaron que la próxima semana se dará a conocer toda la información sobre la venta de entradas, sectores disponibles, precios, servicios y detalles logísticos.

Desde 2019

El regreso del máximo referente del cuarteto genera gran expectativa entre los fanáticos, ya que Jiménez no pisa suelo sanfrancisqueño desde 2019. Su show en el estadio de Sportivo Belgrano marcará además un nuevo capítulo en su extensa carrera, con clásicos que atraviesan generaciones y que lo consolidan como un ícono de la música popular argentina.

Con un escenario preparado para recibir a miles de personas y el entusiasmo de su público incondicional, la noche del 13 de diciembre se perfila como un fiestón al mejor estilo “La Mona” en el corazón del este cordobés.