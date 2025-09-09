San Francisco se prepara para recibir uno de los eventos musicales más esperados de los últimos años: Carlos “La Mona” Jiménez volvería a la ciudad el próximo 15 de noviembre, con un show que tendrá lugar en el Hipódromo del Jockey Club.

Si bien resta que se haga el anuncio oficial, el propio músico lo informó días atrás en una charla con el cantante santafesino Uriel Lozano, que fue transmitida a través de redes sociales de Lozano. Sería la primera presentación del ícono del cuarteto en San Francisco desde 2019, cuando actuó también en noviembre de ese año en Bomberos.

El predio del club hípico permitirá albergar a un público masivo de la ciudad y toda la región.

Desde el Jockey Club informaron en sus redes sociales que se estaba gestionando la llegada del artista para esa fecha, sin confirmarlo oficialmente, e indicaron que en breve se darían más detalles.

Sin embargo, el presidente del club, Andrés Balkenende, señaló este martes en declaraciones a Radio Estación que en estos días se definirán los detalles respecto a la venta de entradas y adelantó que habrá dos sectores VIP, además de las entradas generales.

“Vamos a tratar de que esta semana misma ya empiecen a salir a la venta las entradas generales”, dijo el dirigente.

“Estamos trabajando para que se haga realidad, trabajando en los últimos detalles para que el evento se pueda hacer. Para nosotros es un orgullo recibirlo. Queremos que sea una fiesta”, dijo Balkenende.

Si bien aún resta la confirmación oficial, en el mismo video que grabó con Lozano ambos mencionaron la posibilidad de que se sume al espectáculo el cantante de cumbia.

“San Francisco a vos te queda cerca. Estaría bueno que toquemos juntos los dos”, le dice La Mona a Lozano. “Me encantaría”, respondió el santafesino.