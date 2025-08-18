El cuarteto no da respiro en San Francisco. Después del convocante show de La Konga, el emblemático escenario de Bomberos Voluntarios recibirá a La Banda de Carlitos y a Eugenia Quevedo el viernes 5 de septiembre por la noche.

La expectativa es alta, ya que la última presentación de la LBC en la ciudad fue un éxito total. En esta oportunidad, la banda comandada por “Kesito” Pavón y Eugenia Quevedo promete una noche cargada de clásicos y nuevas canciones, con toda la potencia cuartetera que la caracteriza.

Según informaron desde la organización del evento, la preventa exclusiva para socios se realizará los días miércoles 27 y jueves 28 de agosto, mientras que la venta general al público comenzará el viernes 29 de agosto, en boleterías del Gigante de Bomberos, en el horario de 18:30 a 20:30.