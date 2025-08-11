La popular banda cuartetera La Konga se prepara para otro bailazo en San Francisco: será el sábado 16 de agosto en “El Gigante” de Bomberos Voluntarios. La última presentación del grupo en la ciudad fue a fines de diciembre pasado, para cerrar el año.

Las entradas anticipadas se venderán en la boletería de Bomberos a partir del lunes 11 de agosto, en el horario de 18 a 21. Además, próximamente se habilitará la venta online a través del sitio web gigantedebomberos.tuplatea.com.

Desde la organización recordaron que el evento está restringido para mayores de 18 años, sin excepción. Tampoco estará permitido el ingreso de elementos contundentes al salón, como perfumes, encendedores o maquillaje.

La banda de cuarteto oriunda de Villa Dolores se ha consolidado como un fenómeno musical con más de dos décadas de trayectoria. El grupo, liderado por los vocalistas Pablo Tamagnini, Nelson Aguirre y Diego Granadé, ha logrado trascender las fronteras del género, llenando estadios como Vélez Sarsfield y el Movistar Arena.

En los últimos años, la banda ha experimentado un crecimiento internacional, realizando exitosas giras por Estados Unidos y Europa y colaborando con artistas de diversos géneros como Nicki Nicole, Alejandro Lerner, Luck Ra, David Bisbal y Christian Castro.