La Escuela Municipal de Danzas Folklóricas se lució en el "Festival de Arroyito Folklórico"

La Escuela Municipal de Danzas Folklóricas participó de la 24° edición del "Festival Arroyito Folklórico" con una activa participación en todas las categorías en las que se dividió el espectáculo.

El resultado de la participación de los 68 bailarines que conformaron la delegación de la Escuela Municipal de Danzas Folklóricas se tradujo en los siguientes premios:

2° Conjunto Tradicional Semillita;

1° Calandria del Festival, Martina Magnino;

3° Conjunto Tradicional Menor;

1° Conjunto Estilizado menor;

1° Conjunto Tradicional Adultos;

2° Conjunto Estilizado Adultos;

2° Conjunto Tradicional Mayor;

3° Conjunto Femenino Mayor;

3° Conjunto Estilizado Mayor;

1° Solista de Contrapunto, Melina Díaz; Mejor delegación categorías Semillita/menor; Mejor delegación categorías mayor/adultos y Copa Challenger Mejor delegación Festival Arroyito Folklorico.

El director de la Escuela Municipal de Danzas Folklóricas, Mario Bessone, resaltó la satisfacción por los logros conseguidos: “A partir de haber participado en casi todos los rubros lo que nos permitió obtener una gran cosecha de premios y, como consecuencia de haber obtenido la mayor sumatoria de puntos nos posicionó como la mejor academia en categoría ‘Semillita Menor’ y en las categorías ‘Mayor’ y ‘Adultos’. A su vez fuimos distinguidos como la mejor academia del festival”.

Recordó que, si bien ya habían participado en otras ediciones de este festival, “esta es la primera vez que fueron todos los integrantes de la academia y participaron en la mayoría de los rubros lo que les permitió lograr una importante cosecha de premios”.

"No trabajamos para conseguir premios sobre el escenario, sino que, en realidad, nuestro trabajo apunta a hacer crecer a los alumnos y representar a nuestra escuela de la manera más digna posible siendo embajada cultural en todos los espacios que compartimos. Para nosotros es muy importante sostener estos ámbitos que son tan valiosos. Así como organizamos nuestro festival, las diferentes academias de la zona y el resto del país hacen lo mismo por lo que se hace muy importante respaldar y fomentar este trabajo”, añadió.

Más adelante resaltó que los premios obtenidos “hablan más bien de un reconocimiento al trabajo". Los premios son una reafirmación de la línea de trabajo: "Claro que al alumno le encanta ganar un premio, ser partícipe de un logro así, pero no es el motivo principal poro el cual vamos a estos festivales”.

“En realidad participamos porque esto motiva al alumno y hace que la superación de nuestros estudiantes sea más marcada y consciente”, concluyó.