Este miércoles 24 de septiembre a las 21, se presentará en el Teatrillo la emblemática obra La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, en una función popular dirigida por Adrián Vocos y protagonizada por el elenco de La Comedia San Francisco, celebrando diez años ininterrumpidos en cartelera.

La puesta en escena propone un viaje intenso por los conflictos, silencios y pasiones que habitan en el universo cerrado de Bernarda, en una de las tragedias más conmovedoras del teatro en lengua española. La obra, que ya fue vista por miles de espectadores en todo el país, se reestrena en San Francisco con una única función que busca acercar este clásico al público local.

La Comedia San Francisco cumple diez años de presentaciones consecutivas con esta pieza, que se ha convertido en un símbolo de su repertorio. La dirección general está a cargo de Adrián Vocos, quien ha remarcado en diversas entrevistas la vigencia de la obra y la profundidad emocional que representa para el grupo.

Desde la producción señalaron que la obra sigue despertando una respuesta muy fuerte del público en cada función, y que “l desafío es seguir conectando con nuevas generaciones sin perder la fuerza original de la propuesta.

Desde la organización confirmaron que se trata de una función popular con entradas disponibles en la boletería del Teatrillo. Habrá una promoción especial de dos por uno para quienes abonen en efectivo, como una forma de incentivar la participación del público y hacer más accesible el acceso al teatro.