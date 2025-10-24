Leandro García Gómez, empresario y pareja de la cantante Lourdes Fernández, fue imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, subrogada por el fiscal Patricio Lugones y ahora se espera que sea indagado.

La cantante fue dada de alta este viernes a la madrugada del Hospital Fernández y ahora se encuentra en la casa de una amiga, debido a que está enojada con su madre por la denuncia que radicó.

En el departamento de Palermo donde vive el empresario García Gómez se hallaron botellas de alcohol y pastillas sin el blíster.