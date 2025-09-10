La Beriso vuelve a tocar en San Francisco el próximo domingo 9 de noviembre, con un show en el escenario de Bomberos Voluntarios y con la organización de Circo Beat Producciones.

Las entradas ya se encuentran disponibles en Las Cañitas, disquería Tokoa, kiosco El Busca, y a través de internet en alpogo.com. Los precios van desde 50 mil pesos.

El recital forma parte de la gira “10 Años de Historias”, con la que la banda celebra el décimo aniversario del disco Historias (2015). Ese álbum marcó un antes y un después en la trayectoria del grupo, logrando Disco de Oro y Platino y acumulando más de 1.000 millones de reproducciones en plataformas digitales.

El show promete muchos clásicos y la fuerza de una banda que se consolidó como referente del rock nacional en las últimas dos décadas.

Tras una primera etapa que incluyó más de 20 shows en distintos países de Latinoamérica, La Beriso encara ahora la segunda fase de la gira, con un repertorio que repasa sus clásicos y nuevas versiones de sus canciones más emblemáticas.

La banda y su presente

En los últimos años, la banda editó discos como Giras y Madrugadas (2019), El Último que Apague la Luz (2021) y Mienten (2023). Más recientemente, continuaron con singles y colaboraciones que mantuvieron su vigencia en la escena del rock argentino.

En entrevistas recientes, Rolo Sartorio resumió el espíritu de este aniversario: “Historias fue un disco que nos cambió la vida, nos abrió las puertas de Latinoamérica y nos puso en lugares que jamás imaginamos. Estos shows son una forma de agradecerle a la gente que nos acompaña desde siempre”.