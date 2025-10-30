Karina, Jean Carlos y Trulalá serán protagonistas de una noche exclusiva en el Hipódromo de San Francisco

El cuarteto y la cumbia volverán a ser protagonistas en el este cordobés con un festival que promete una noche inolvidable. El próximo viernes 21 de noviembre, a partir de las 20, el Hipódromo de San Francisco será el escenario de Live Music Fest, un encuentro musical que reunirá los shows exclusivos de Karina, Jean Carlos y la histórica banda Trulalá.

Con una propuesta que combina estilos, generaciones y trayectorias, el evento se perfila como uno de los más esperados del año para el público popular de toda la región.

Una grilla de lujo para una noche única

La cartelera del festival estará encabezada por Karina, una de las voces femeninas más reconocidas del país, que traerá a nuestra ciudad su show exclusivo con sus clásicos y nuevas canciones.

También se presentará Jean Carlos, referente indiscutido del cuarteto. El cantante nacido en República Dominicana y radicado en Argentina es una artista muy querido en todo el país.

Completará la noche Trulalá, uno de los grupos más emblemáticos del género, con una formación renovada pero fiel al estilo que lo convirtió en leyenda del cuarteto cordobés. Los integrantes de la banda adelantaron que preparan un show “lleno de sorpresas y clásicos trulaleros”. Festejarán además sus 41 años de historia.

Entradas anticipadas y puntos de venta

La preventa de entradas anticipadas para Live Music Fest ya están a la venta y pueden adquirirse de manera exclusiva a través de la plataforma PaseShow.

El próximo lunes se darán a conocer los puntos de venta oficiales de entradas físicas en San Francisco y toda la región.

Desde la productora Live Music Entertainment informaron que el evento ofrecerá food trucks, zonas chill y sectores VIP en un espacio preparado para disfrutar con comodidad y seguridad una producción de nivel festival.

Se recomienda comprar las entradas con anticipación debido a la alta demanda esperada.