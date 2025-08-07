El próximo sábado 9 de agosto a las 21, el reconocido guitarrista y arreglador Jorge Blengini, oriundo de San Francisco y actualmente radicado en Barcelona, se presentará con entrada libre y gratuita en el espacio cultural Somos Viento, ubicado en la esquina de Juan de Garay y Brasil.

Formado en la Escuela de Música Popular de Avellaneda y discípulo de figuras como Aníbal Arias y Rodolfo Mederos, Blengini llegará con un repertorio de tango interpretado junto a cantantes invitados, prometiendo una velada de música en vivo, emoción y milonga.

El evento, titulado “Tango que me hiciste mal…”, propone un reencuentro con la esencia tanguera local y con la trayectoria artística de Blengini, quien vuelve a los escenarios de su ciudad natal con una propuesta cargada de identidad y sentimiento.