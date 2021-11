Los fans del Superman de Henry Cavill pueden mantener las esperanzas de volver a ver al actor británico enfundado en el traje del Hombre de Acero. A pesar de que todo apunta a que Warner está pensando en un reboot cinematográfico protagonizado por un Clark Kent negro, el intérprete ha declarado que “la capa está todavía en el armario”, lo que indica que no ha descartado volver a meterse en la piel del icónico superhéroe de DC.

En una entrevista para The Hollywood Reporter, el protagonista de The Witcher deja la puerta abierta a su regreso a la saga. “Todavía me quedan muchas historias por hacer como Superman y me encantaría tener la oportunidad”, declaró el actor.

“El asesinato de Zod dio una razón para que el personaje nunca volviera a matar. Superman cayó al suelo y gritó después. No creo que eso estuviera originalmente en el guion, pero quería mostrar el dolor que tenía, el sentir emociones que no eligió, dejándole lleno de lágrimas”, continuó.

“Hay una oportunidad de crecimiento tras eso, de explorar la psique de Superman como un ser divino profundo, aparentemente invulnerable, pero con un sentimiento muy real en su interior. Como siempre digo, la capa aún está guardada en el armario”, añadió.

El intérprete, el cual alabó el proyecto de Michael B. Jordan de Val-Zod para HBO Max, en el que se verá otra encarnación de Superman diferente a la de Clark Kent, destacó que si Joaquin Phoenix “hizo una maravillosa película sobre el Joker”, hay posibilidad de que haya varios Superman para la gran pantalla.

“Son muchas las historias de Superman en los cómics que suceden al mismo tiempo”, expuso el británico. Parece que Cavill es proclive a encarnar de nuevo al Hombre de Acero, por lo que habrá que ver cuáles son los planes de Warner de cara al futuro del superhéroe en la gran pantalla.

Fuente: Europa Press