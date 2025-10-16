Germain llega a San Francisco con su homenaje a Sebastián

El legado del “monstruo” Sebastián sigue vivo en la voz de su hijo, Germain Reyna, quien se presentará el próximo sábado 25 de octubre en el Teatro Mayo con un show tributo que promete hacer vibrar a los fanáticos del cuarteto.

El cantante continúa con el legado, interpretando en vivo fragmentos de los clásicos bailables del artista, quien supo nacionalizar la música cuartetera llevándola a escenarios de todo el país. El repertorio incluye canciones emblemáticas como Por Dios no me la nombren, Movidito, Tu cariño se me va y Mi Córdoba linda, temas que marcaron su carrera y se convirtieron en parte del ADN musical de Córdoba.

El espectáculo promete una noche emotiva para quienes crecieron con la voz de Sebastián y ahora encuentran en su hijo una continuidad del estilo que hizo historia.

Entradas

El show será en el Teatro Mayo (Av. Garibaldi 38, San Francisco), con apertura de puertas a las 20:45.

Las entradas se pueden adquirir en boleterías del teatro, de 9 a 12 y de 16:30 a 19, o a través del sitio web PlateaVip. Para más información, se encuentra disponible el teléfono 3564-593462.

El homenaje promete una noche de pura emoción, recuerdos y baile, en honor a uno de los grandes íconos del cuarteto cordobés.