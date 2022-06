Tras casi dos meses de juicio, finalizó este miércoles el litigio entre Johnny Depp y Amber Heard donde el jurado consideró que el actriz difamó al actor al escribir que fue víctima de violencia doméstica en un articulo de The Washington Post.

Todo comenzó en el 2016 cuando la pareja decidió poner fin a la relación. Desde allí, comenzaron los conflictos, ya que la actriz aseguró que había sido maltratada por su ex pareja. La batalla legal se volvió aún más dura tras la publicación de Heard en The Washington Post en el 2018. La protagonista de Aquaman, dio su testimonio de víctima de maltrato y Depp denunció por difamación a su exmujer.

Debido a esto, el actor instauró una demanda por 50 millones de dólares. Mientras que la actriz realizó una contra demanda por US$100 millones, y argumenta que es ella quien ha sido difamada por los abogados de Depp, pues dice que sus afirmaciones de victimización equivalen a un “engaño”. Las demandas sufrieron varios aplazamientos desde su origen en marzo de 2019; pero tras tres años de demora, el juicio comenzó el lunes 11 de abril.

El veredicto del jurado

El viernes pasado, la jueza Penney Azcarate dio por concluida la fase de testimonios del juicio y abrió la etapa de deliberación. En ese sentido, indicó a los siete miembros del jurado las consideraciones a tener en cuenta para el análisis de la evidencia y presentó un formulario. El documento constaba de ocho páginas con preguntas cerradas, por lo que se limitaron a responder “sí” o “no” y determinaron el monto de la indemnización.

El jurado deliberó durante mas de ocho horas el día de ayer y no pudo obtener una decisión unánime. Es por eso, que en el día de hoy, finalmente los siete integrantes dieron su veredicto: La actriz tendrá que pagar 15 millones al actor (10 millones por indemnización compensatoria y 5 por punitiva) y Depp, 2 millones a Heard, los 2 por indemnización compensatoria y cero por punitiva.

El jurado señaló que las tres afirmaciones de Amber Heard sometidas a juicio fueron difamación:

—“Hablé contra la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”.

—“Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico, y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que hablan”.

— “Tuve la rara ventaja de ver, en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abusos”.

Esta es la afirmación de Depp; en realidad del que era su abogado, Adam Waldman, que Heard considera que las pronunció en nombre del actor; considerada difamatoria por el jurado:

—“Simplemente, esto fue una emboscada, un engaño. Le tendieron una trampa al señor Depp llamando a la policía, pero el primer intento no dio resultado. Los agentes acudieron a los áticos, los registraron y entrevistaron a fondo, y se marcharon después de no ver ningún daño en la cara ni en la propiedad. Así que Amber y sus amigos derramaron un poco de vino y desordenaron el sitio, aclararon sus historias bajo la dirección de un abogado y un publicista, y luego hicieron una segunda llamada al 911”. (The Daily Mail, 27 de abril de 2020).

Fuente: Cinéfilos