Euge Quevedo, una de las voces más destacadas del cuarteto, será la encargada de entonar el Himno Nacional Argentino antes del partido de la selección argentina frente a Venezuela. El encuentro, válido por las Eliminatorias 2026, se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental y, según se informa, será el último partido oficial de Lionel Messi con la camiseta albiceleste en suelo argentino.

Posteriormente a ese evento, la “muela” llegará a San Francisco junto a la LBC para un nuevo bailazo en el Gigante de Bomberos, cuyas entradas se encuentran a la venta.

La noticia sobre el acontecimiento en el Monumental, que se conoció dos días antes del evento, generó una gran emoción en la artista. "Me enteré hace dos días y estoy que no lo puedo creer. Estoy con una carga emocional importante", expresó Quevedo.

La propuesta surgió de un "juego en redes" que escaló hasta llegar al presidente de la AFA, "Chiqui" Tapia, quien había asistido al último show de La Banda de Carlitos en el Movistar Arena. En ese encuentro, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino les acercó camisetas de la Selección, lo que sirvió como puntapié para la convocatoria.

La cantante reveló que para confirmar su participación tuvo que realizar una especie de "casting". "Él (Tapia) tenía que escuchar el himno, entonces lo grabamos y se lo mandamos", relató, y agregó en tono de broma: "Está bien, yo pienso igual, no dejaría cantarlo a cualquiera".

Para Euge, la oportunidad de interpretar el himno es algo que había deseado y venía practicando con su profesora de canto. “Es maravilloso nuestro himno, de espectadora, siempre me emocionó, es único, nuestro himno es maravilloso. Una obra de arte”, afirmó. Sobre la interpretación, fue enfática al decir que "para mí el himno se canta como es, cuadradito, como tiene que ser. es algo que se respeta y tiene que ser así”.

Además de la presentación de Quevedo, la previa del partido contará con la actuación de La Banda de Carlitos, Q' Lokura y Uriel Lozano.

Cabe destacar que la artista ya había emocionado con su voz al interpretar el Himno Nacional Argentino en una versión exclusiva para Cadena 3 en el marco del Día de la Independencia, el pasado 9 de julio. Dicha versión es la que se espera que se interprete en el Monumental.