Este viernes en Antártida: vuelve Lisandro Márquez a San Francisco

Lisandro Márquez vuelve a San Francisco y se presentará este viernes 26 de septiembre a la medianoche en el Club Antártida Argentina con su show “La Noche de las Canciones Sagradas”, un espectáculo pensado para recorrer los grandes clásicos de su carrera y celebrar con su público el poder de la música popular.

La cita será en el salón del club ubicado en Juan de Garay 4500, y se espera una verdadera fiesta cuartetera con todo el carisma y la potencia del “Licha”, que promete hacer vibrar la pista con su banda en vivo y un repertorio cargado de emociones. Vale destacar que la previa estará a cargo de Cumbiaravana.

El evento, organizado por RC Producciones, ya cuenta con entradas en preventa exclusiva a través de la plataforma Tikzet. Se recomienda adquirirlas con anticipación, ya que la expectativa es alta y se espera una gran concurrencia desde la región. También pueden comprarse en Maxikiosco Aaron, en bulevar 25 de Mayo y Garibaldi.

Con una carrera que incluye su paso inolvidable por Sabroso y una consolidación como solista con miles de seguidores, Lisandro Márquez se ha ganado un lugar destacado dentro del cuarteto romántico. Su carisma sobre el escenario, la cercanía con su público y la potencia de su voz lo convirtieron en uno de los referentes actuales del género.

“La Noche de las Canciones Sagradas” no será un baile más: será una oportunidad para volver a conectar con esas canciones que marcaron época, compartir emociones colectivas y disfrutar de una noche a puro cuarteto en el corazón de San Francisco.