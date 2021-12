Este sábado: Abel Pintos y más de 40 millones en el sorteo final de La Gran Promoción

Este sábado 11 de diciembre finalmente se llevará a cabo el esperado sorteo final de La Gran Promoción en Devoto, que contará como cierre con un show de Abel Pintos y en el cual se sortearán nada menos que más de 40 millones de pesos en premios. Comenzará a las 19:30 en el predio de la Sociedad Sportiva y se esperan unas 30 mil personas.

Solo se podrá ingresar con el cartón del sorteo final de La Gran Promoción, que permitirá el acceso a dos personas. Además, quienes quieran una mejor ubicación podrán comprar plateas. Todos los sorteos podrán verse en vivo online en la página web de El Periódico, en el Facebook de La Gran Promoción y también en la web www.lagranpromocion.com.ar.

A tener en cuenta

- No se venderán entradas en el predio.

- Quienes se quedaron con entradas y plateas del espectáculo de Abel Pintos reprogramado podrán ingresar al predio y a la platea.

- Quienes se quedaron con plateas pero no con entradas deberán tener la promoción para poder ingresar. Por dudas y/o consultas enviar WhastApp al 3564 639343.

- Los menores de hasta 12 años inclusive pueden ingresar sin cargo solamente al predio acompañados de un mayor pero no a la platea. En caso de querer ingresar a la platea deberán abonar el valor de la misma.

- El evento estará sujeto a las disposiciones sanitarias por COVID-19.

Vuelve Abel

Abel Pintos se presentará finalmente este sábado como espectáculo de cierre del gran sorteo que atraerá a una multitud de toda la región. Cabe recordar que poco antes de la pandemia se había suspendido el recital que el popular cantante iba a brindar en el marco de los festejos por los 25 años de rifa, aunque en aquella oportunidad fue por la situación sanitaria regional ante los casos de dengue.

Marcelo Cortese, coordinador general de La Gran Promoción, explicó cómo se desarrollará la noche: "La apertura oficial sería a partir de las 19, comenzaríamos con todas las explicaciones de rigor para luego comenzar con 20 sorteos que tenemos previstos para esa noche, de los cuales son ocho son sorteos múltiples. El premio mayor de la noche es de 5 millones. El total que vamos a sortear en el transcurso de toda la noche es de 40 millones de pesos en premios en efectivo. Y tenemos previsto como cierre la presencia de Abel Pintos, que estimamos tendría que estar presentándose aproximadamente entre la 1 y la 1.30 de la mañana", apuntó.

Quiénes podrán ir

Desde la organización confirmaron que el recital no se hará con venta de entradas, sino que por la capacidad permitida podrán ingresar solo quienes hayan adquirido la rifa. Presentando el cartón se permitirá el ingreso de dos personas.

"La única manera de poder asistir al sorteo final es tener el cartón del sorteo final de La Gran Promoción. Nosotros en años anteriores dábamos la oportunidad de vender una entrada alternativa, este año es la posibilidad no va a existir", dijo Cortese.

Seguidamente añadió: "La gente que viene, tiene que venir provista de un cartón. Y si hay una persona que tiene un familiar, un amigo, que a lo mejor no tiene la posibilidad de vivir esa noche y le da su cartón para que venga y pueda ingresar y participar del evento, de esa manera lo va a poder hacer".

"Cuando nosotros lo quisimos traer en primera instancia a Abel Pintos alguna gente había comprado la entrada y otra gente había comprado plateas. Mayoritariamente la gente vino para que le devolviéramos el dinero y nosotros cumplimos. Pero hay gente que no, algunos conservan la entrada y otros conservan la platea. Para el que conserva la entrada, esa entrada presentándola en portería le va a servir para ingresar al predio. Para el que conservó la platea y tiene la promoción, ingresa y tiene su lugar en la platea. Si tiene solamente la platea va a tener que comprar la promoción o conseguir de alguien que tenga la promoción y que no venga y venga con el cartón de otra persona", cerró.