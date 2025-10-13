Esta semana llegan tres propuestas para todos los gustos al Teatrillo

Esta semana, El Teatrillo presenta tres destacadas propuestas para todo público y todos los gustos: Frida, ¡Viva la Vida!, escrita por Humberto Robles y protagonizada por Laura Azcurra, un unipersonal que invita a recorrer las pasiones, dolores y amores de Frida Kahlo; Una canción para siempre, del grupo rafaelino La Máscara, que retrata el reencuentro de una banda de rock y celebra la amistad y los afectos; y Coincidir, una creación de la Compañía de Mujeres Las Patrias junto al Grupo Vocal Femenino Enclave, donde música y movimiento se entrelazan para dar vida a una reflexión sobre los encuentros humanos. 

La agenda completa de octubrese puede ver en las redes sociales del Teatrillo: en Instagram, en @Teatrillo_; en Facebook, Teatrillo. 

Además, el público puede acercarse a la sala y sumar su teléfono a las listas de difusión para estar informado acerca de la variada programación que se ofrece. 

Jueves 16: Frida ¡Viva la vida!

Llega al Teatrillo, la obra Frida, ¡Viva la Vida!. Escrita por Humberto Robles, dirigido por Julia Morgado, y Laura Azcurra en la piel de Frida Kahlo. 

Es el unipersonal sobre Frida más representado en el mundo. En un día de muertos, Frida Kahlo espera a sus invitados. Mientras cocina y prepara el altar, evoca en detalle sus pasiones y dolores. La pintura, su niñez, su vínculo con Diego Rivera, expone su opinión sobre los artistas, sobre México, Estados Unidos, Francia y surge inevitablemente el recuerdo del accidente y la presencia de la muerte. Un monólogo entre el dolor, la pasión y el amor.        

Sábado 18: Una canción para siempre

El grupo de teatro La Máscara de Rafaela llega a San Francisco el sábado 18 de octubre a las 21 con su más reciente obra, “Una canción para siempre”, dirigida por Gustavo Mondino

La historia sigue a una banda de rock que, tras un accidente que interrumpió su ascenso, se reencuentra años después para enfrentar lo que quedó pendiente, entre amistad, amor y segundas oportunidades. Estrenada en octubre de 2024 con funciones a sala llena en Rafaela, la obra se presentó también en Córdoba y fue seleccionada para el Festival de Teatro de Rafaela 2025. 

El elenco está integrado por Ezequiel Caluva, Bruno Galloni, Leandro Frana, Mariano Perassi, Fernando Sacone y Manu Zimmermann.              

Domingo 19: Coincidir             

Protagonizado por la Compañía de Mujeres Las Patrias y por el Grupo Vocal Femenino Enclave, “Coincidir” llega el domingo 19 de octubre a las 20. 

Es un espectáculo que parte de una idea simple y profunda: entre la multitud de historias y posibilidades, las personas pueden encontrarse y compartir un capítulo significativo en sus vidas. A pesar de la existencia de innumerables historias, algunas marcadas por el dolor, la pasión o la brevedad, hay momentos en los que las almas se encuentran de manera fortuita y mágica, como si estuvieran destinadas a coincidir. Una propuesta donde movimiento y música se entrelazan para dar lugar a una expresión colectiva cargada de sensibilidad, poder y presencia femenina.

Entradas

Las entradas de los espectáculos se pueden adquirir a través de la plataforma Platea Vip (www.plateavip.com.ar) o en la boletería del teatro, Bv. 9 de Julio 1167, de lunes a domingo de 19 a 21.