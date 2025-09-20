San Francisco vive este sábado una noche de fiesta con el regreso del Loco Amato, uno de los máximos referentes del cuarteto, que se presentará hoy en el Gigante de Bomberos ante un público que agotó las entradas con varios días de anticipación.

La expectativa es total y el evento ya se perfila como uno de los más convocantes del año, en la previa del Día de la Primavera. Desde la organización confirmaron que no habrá venta en puerta y que el ingreso será únicamente para mayores de 18 años con DNI. Las puertas se abren a la medianoche.

Con su inconfundible estilo y una conexión histórica con el público sanfrancisqueño, Amato vuelve a un escenario donde ya dejó huella y promete una noche llena de clásicos, emoción y baile.

Seguridad y acceso

Se implementará un operativo especial de seguridad. No se permite el ingreso de menores, ni siquiera acompañados. Tampoco se permitirá entrar con objetos como perfumes, encendedores o maquillaje.

Gigante de Bomberos | Sábado 20 de septiembre | Puertas abiertas desde las 00:00 | Solo con entrada anticipada – Cupo agotado